Kocaeli'de halkın sağlık ve huzurunun sağlanması için 12 ilçede mesai harcayan Büyükşehir Zabıtası, toplumda güvenin en güçlü temsilcisi oluyor. Zabıta ekiplerinin şefkat eli 7'den 70'e her yaştan insana dokunuyor. Zorda kalan vatandaşlar, zabıta ekipleri ile kendilerini ve yakınlarını güvende hissediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, sadece kuralları denetleyen bir birim olmanın ötesine geçerek, toplumun her kesimine destek olmaya devam ediyor.

7'den 70'e ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatan Büyükşehir Zabıtası, kaybolan çocukların güvenli bir şekilde ailelerine ulaşmasını sağlarken, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada aktif rol oynuyor.

HER YERDE ONLAR VAR

Günlük sosyal yaşamda karşılaşılan zorluklara anında ve titizlikle müdahale eden Büyükşehir Zabıtası, yalnızca sokaklarda düzeni ve güvenliği sağlamakla kalmıyor; vatandaşların yanında her zaman bir dost, yol gösterici ve güvenilir destekçi olarak da yer alıyor. Kocaeli'de vatandaşların hayatına dokunan ekipler, gösterdikleri sorumluluk ve duyarlılık sayesinde toplumun her kesiminin kendini güvende, değerli ve saygı gören bir birey olarak hissetmesini sağlıyor.