Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK-MAM tarafından yürütülen proje kapsamında İzmit Körfezi’ne akan 12 derede su kalitesi aylık periyotta takip ediliyorKOCAELİ (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesini artırmak ve ekosistemini eski günlerine döndürmek için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam ediyor. “İzmit Körfezi Su Kalitesinin İzlenmesi Projesi” kapsamında Körfez’e akan 12 dere üzerindeki su kalitesi düzenli olarak izleniyor.

DETAYLI SU ANALİZLERİ YAPILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nin su kalitesini izlemek ve kirliliği önlemek amacıyla TÜBİTAK-MAM ile koordineli çalışıyor. Bu kapsamda İzmit Körfezi’ne dökülen Kumla, Ağa, Ambarlı, Saz, Ova, Narca, Kiraz, Halı, Hisar, İhsaniye, Kaytaz ve Karakoç derelerinden alınan su numuneleri, TÜBİTAK MAM laboratuvarlarında titizlikle inceleniyor. Numunelerden debi, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve iletkenlik gibi kimyasal/fizikokimyasal parametreler sahada ölçülürken, laboratuvarda organik kirlilikler ve besin elementi analizleri yapılarak su kalitesine dair güncel veriler elde ediliyor. Böylece Körfez’deki su kalitesi anlık olarak takip edilerek gerekli önlemler alınabiliyor.

DENİZ SUYU DÖRT MEVSİM TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’ni ileri biyolojik arıtma tesisleriyle donatarak temiz bir deniz ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. 2007 yılından bu yana TÜBİTAK MAM ile yürütülen “İzmit Körfezi Su Kalitesinin ve Karasal Girdilerin İzlenmesi ve Kirliliğin Önlenmesine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında, Körfez’de bulunan altı farklı deniz istasyonundan dört mevsim boyunca örnekler alınıyor.

Ayrıca İzmit Körfezi’ne dökülen 12 derenin su kalitesi ‘Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği’ çerçevesinde belirlenen fiziksel, kimyasal ve biyolojik parametreler dikkate alınarak değerlendiriliyor. TÜBİTAK MAM’a ait araştırma gemisi de Körfez’den düzenli aralıklarla numuneler toplayarak su kalitesinin detaylı analizini gerçekleştiriyor.

CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ GİDEREK ARTIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in temizlenmesi için arıtma tesislerinin etkinliğini artırarak, etkin kontrol ve denetimler ile birlikte deniz temizleme çalışmalarıyla su kalitesinin her geçen gün iyileşmesine katkı sağlıyor. Yapılan bu çalışmaların sonucunda İzmit Körfezi tertemiz bir görünüme kavuşurken, ekosistem de yeniden canlanıyor. Deniz canlılarının sayısındaki artış gözlemlenirken, bölgedeki kuş çeşitliliğinde de önemli bir yükseliş yaşanıyor.

EKOLOJİK DENGE KORUNUYOR

İzmit Körfezi’ndeki su kalitesinin iyileşmesi ve canlı çeşitliliğinin artması sürdürülebilir çevre yönetimi açısından büyük bir başarı olarak öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çevreye duyarlı projeleri, Marmara Denizi’nin ekolojik dengesini koruma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Temiz bir Körfez’e kavuşmak için son derece önemli olan su kalitesi izleme çalışmalarında elde edilen verilerin tümü Körfez su kalitesi ve ekosistem modellerine girdi oluşturuyor. Bu sayede evsel veya endüstriyel girdilerdeki değişimlerin Körfez su kalitesine ve ekosistemine etkileri izlenebiliyor ve alınması gerekli önlemler ve alınan önlemlerin yeterli olup olmadığı belirlenebiliyor.