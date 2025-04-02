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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ahmediye Tüneli projesinin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz" diyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na çağrıda bulundu. Sarıgül, bölgenin ulaşım sorunlarına kalıcı çözüm beklediklerini kaydetti.

Kelkit Kaymakamlığı, Erzincan-Kelkit karayoluna yaşanan yol kayması dolayısıyla kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Erzincan-Kelkit karayolunda Balkaya Köyü mevkiinde yaşanan yol kayması nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı. CHP'li Milletvekili Mustafa Sarıgül, bölgeden bakanlığa seslenerek, acil çözüm istedi. ANKARA (İGFA) - Kelkit-Erzincan Karayolu’nun Balkaya Köyü mevkiinde meydana gelen heyelan ve yol göçmesi nedeniyle yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.