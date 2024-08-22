İzmit Belediyesi Kent Lokantası’nı ziyaret eden CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Özaltan, “Bu anlamlı hizmet, tüm Türkiye’ye örnek olmalı. Darıca Belediyesinin sosyal tesislerine de gidip bir karşılaştırma yapacağız” dediKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından işletilen ve ekonomik zorluklar içinde vatandaşlara uygun fiyatlı yemek hizmeti sunan Kent Lokantası, bu kez Darıca’dan önemli bir misafiri ağırladı. CHP Darıca İlçe Başkanı Hüseyin Özaltan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan eşliğinde lokantayı ziyaret etti.

KARŞILAŞTIRMA YAPILACAK

Ziyareti sırasında Başkan Özaltan, lokantada 40 TL’lik bir yemek fişi aldı ve bu fişi canlı yayın esnasında paylaşarak, hizmetin ne denli uygun fiyatlı olduğunu vurguladı. Özaltan, “Darıca Belediyesinin sosyal tesislerine de gittiğimizde oradaki fişi de paylaşacağım. Bir karşılaştırma yapacağız” dedi.

BAŞKAN ÖZALTAN’DAN TEŞEKKÜR

Başkan Özaltan, İzmit halkının bu hizmetten duyduğu memnuniyeti bizzat yerinde gözlemlemek istediklerini belirtti. Özaltan, “İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlatmış olduğu vatandaşa hizmet noktasındaki bu anlamlı proje İzmit’te de başarıyla hayata geçirilmiş. İzmit halkının bu hizmetten ne denli memnun olduğunu duyduk. Darıcalı yurttaşlarımızın bile buraya gelerek yemek yediğini öğrendik. Bu anlamlı hizmet için Başkan Hürriyet’e ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

HÜRRİYET, “VATANDAŞA NEFES ALDIRAN BİR PROJE”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kent Lokantası projesinin Türkiye genelinde sosyal belediyecilik anlayışının bir sembolü haline geldiğini belirtti. Hürriyet, “Kent Lokantası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ardından tüm Türkiye’ye yayılan marka bir proje oldu. Özellikle bu zorlu ekonomik koşullarda halkımızı rahatlatan, onlara nefes aldıran önemli bir hizmet. Darıca İlçe Başkanımız Hüseyin Özaltan da bu anlamlı hizmeti yerinde görmek ve incelemek istedi. Biz de kendisini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.