Kocaeli Büyükşehir, 24 Mayıs 2024 tarihinde ihalesi yapılan “İzmit Gar Asansör Yapım İşi’nde” çalışma yapılmadığı için firmaya ceza kesti ve fesih işlemi başlattıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İzmit Gar Asansör Yapım İşi” sözleşmesini, ilgili yüklenici firmanın çalışma yapmaması sebebiyle feshetti. Ayrıca firmaya ceza kesildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 24 Mayıs 2024 tarihinde ihalesi yapılan “İzmit Gar Asansör Yapım İşi” sözleşmesini ilgili yüklenici firmanın çalışma yapmaması sebebiyle feshetti. Büyükşehir, 24 Mayıs’ta ihalesi yapılan işin yer teslimini yüklenici firmaya 31 Mayıs 2024 tarihinde yaptı. Yapılan saha denetim ve incelemelerde bahse konu ihale kapsamında çalışmaların başlamadığından dolayı iş programının gerisinde kalındığı belirlendi.

FİRMA UYARILDI

Sözleşmenin 25.2 maddesinde yer alan ‘yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin on binde beş oranında gecikme cezası uygulanır’uyarınca yazı ile sözleşme bedelinin on binde beşi olan günlük ceza uygulanacağı yükleniciye resmi yazı ile bildirildi.

FESİH İŞLEMİ

İşin bitim tarihi olan 27 Eylül 2024 tarihinde işi bitirip geçici kabule hazır hale getirilemediği için yükleniciye 60 (altmış) takvim günü gecikme cezalı çalışma süresi verilerek, son tarih 26 Kasım 2024 olarak belirlendi. Bu bağlamda yükleniciye toplamda 75 takvim günü cezalı çalışma süresi verildi. Verilen 75 günlük cezalı çalışma süresinin sonunda da imalatlar tamamlanmayınca Yapım İşleri Genel Şartnamesi 47. maddesi ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu 20. maddesine istinaden 11 Aralık 2024 tarihli 3928367 sayılı Başkanlık Oluru ile fesih işlemi gerçekleştirildi.

538 BİN TL CEZA

Fesih işlemlerinin tamamlanması sonrasında Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca yüklenicinin 224.500,00 TL değerindeki teminat mektubu gelir kaydedildi. Firma hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na firmanın ihale yasaklısı olması maksadıyla yazı yazıldı. Yükleniciye gecikmeli çalışma cezası olarak 140.151,75 TL kesilmiş, teknik personel bildirimlerini geç ve hiç yapmamasından dolayı 398.000,00 TL olmak üzere toplamda 538.151,75 TL ceza uygulandı.