İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon Nasıl Gerçekleşti?
Sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından İzmit, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ev Arama ve Gözaltı: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet evlerinde gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak evlerinde arama yapıldı.
Belediye Binasında Arama: İzmit Belediyesi (Belsa Plaza) binası çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bina giriş ve çıkışlarını kapattı ve arama çalışması başlattı.
İlk Açıklama: Gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği sırada Hürriyet, "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
Soruşturmanın Gerekçesi ve Suçlamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık beyanları doğrultusunda belediyedeki bazı ihaleler incelemeye alındı.
Soruşturma dosyasındaki temel suçlamalar ve iddialar şunlar:
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırma: Şüphelilere bu üç temel suçlama yöneltiliyor.
İhale Usulsüzlükleri ve Akrabalık Bağları: İhaleyi kazanan ve teklif veren firmalar ile belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürülüyor.
Komisyon İddiası: İş yapan firmalardan "komisyon" adı altında para alındığı iddia ediliyor.
Eşinin İhale ve Personel Süreçlerindeki Rolü: Belediye Başkanı’nın eşi Murat Hürriyet’in ihale süreçleri, personel alımı ve kadro belirleme işlemlerinde doğrudan yetkili ve bağlantılı olduğu iddia ediliyor.
Gözaltına alınan isimler belli oldu
Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin bilgiler şu şekilde:
Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı
Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi
Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü
Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı
Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu
Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü
Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi
Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem
Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü
Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü
Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı
Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü
Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi
İrfan CAN – Başkan Şoförü
Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri
Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı
Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Demet IŞILDAK – Şahıs Firması
Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi
Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi
Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt
Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat