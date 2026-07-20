İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet’in de aralarında bulunduğu 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon Nasıl Gerçekleşti?

Sabah erken saatlerde polis ekipleri tarafından İzmit, İstanbul, Ankara, Antalya ve Kırıkkale illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ev Arama ve Gözaltı: Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile eşi Murat Hürriyet evlerinde gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak evlerinde arama yapıldı.

Belediye Binasında Arama: İzmit Belediyesi (Belsa Plaza) binası çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak bina giriş ve çıkışlarını kapattı ve arama çalışması başlattı.

İlk Açıklama: Gözaltına alınarak polis aracına bindirildiği sırada Hürriyet, "Gönlüm rahat. Ekşi yemedim ki karnım ağrısın. Herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Gerekçesi ve Suçlamalar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık beyanları doğrultusunda belediyedeki bazı ihaleler incelemeye alındı.

Soruşturma dosyasındaki temel suçlamalar ve iddialar şunlar:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Rüşvet ve İhaleye Fesat Karıştırma: Şüphelilere bu üç temel suçlama yöneltiliyor.

İhale Usulsüzlükleri ve Akrabalık Bağları: İhaleyi kazanan ve teklif veren firmalar ile belediye yetkilileri arasında akrabalık ilişkilerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Komisyon İddiası: İş yapan firmalardan "komisyon" adı altında para alındığı iddia ediliyor.

Eşinin İhale ve Personel Süreçlerindeki Rolü: Belediye Başkanı’nın eşi Murat Hürriyet’in ihale süreçleri, personel alımı ve kadro belirleme işlemlerinde doğrudan yetkili ve bağlantılı olduğu iddia ediliyor.

Gözaltına alınan isimler belli oldu

Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılan kişilere ilişkin bilgiler şu şekilde:

Fatma Kaplan HÜRRİYET – İzmit Belediye Başkanı

Murat HÜRRİYET – Belediye Başkanı Eşi

Ömer AKIN – İzmit Belediyesi Bekaş Genel Müdürü

Gökhan ERCAN – İzmit CHP İlçe Başkanı

Leyla KIRAN – İhale Sorumlusu

Seyhan ÖZCAN – Mali İşler Müdürü

Hamit İlker ULUSOY – Meclis Üyesi, Harita Mühendisi

Nusret Ömürhan YILMAZ – Özel Kalem

Figan ÇETİN – Eski Ruhsat Müdürü

Burak GÜREŞEN – Fen İşleri Müdürü

Engin ERTAÇ – Eski Küçükçekmece Belediye Başkan Aday Adayı

Mehmet ERSOYLU – Destek Hizmetleri Müdürü

Hakan ORAL – Bekaş Bando Şefi

İrfan CAN – Başkan Şoförü

Hüseyin DEMİRKIR – Eski Zabıta Komiseri

Özlem Kırma DALKIÇ – Satın Alma İşleri Müdür Yardımcısı

Yusuf KIRICI – Rem Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Demet IŞILDAK – Şahıs Firması

Zekiye Köstekli ORAL – Tasfiye Hâlinde Özek Prodüksiyon ve Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi

Adem OK – Yenibifikir Temizlik İlaçlama ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Fatih YAŞAR – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Kenan YILMAZ – YK Turizm Otomotiv ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Yasin OK – Zirvetur Araç Kiralama Ticaret Limited Şirketi

Remzi GÜNGÖR – Nursel Asfalt Nakliyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Çetin SARICA – MDS İşletmecilik Çevre ve Sağlık Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

Ramazan KIRICI – Kırıcılar İnşaat Tarım ve Hayvancılık Peyzajcılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Yüksel KIRICI – Uygar Asfalt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Cemil ÇELİK – Bekaş Bilişim Bayındırlık İnşaat Özel Sağlık Eğitim Enerji Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ali Han ÜNAL – DBSA İnşaat Hırdavat Müşavirlik Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Nihat ÖNAL – Arı Pazarlama Hırdavat Taahhüt

Selin Evren ÖZOĞLU – Avukat