Kocaeli İzmit Belediyesi, Süleymaniye Mahallesi'nde yaşam alanlarını daha düzenli ve estetik hale getirmek amacıyla başlattığı çevre düzenleme çalışmalarını tamamladı.

KOCAELİ (İGFA) - Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında, Süleymaniye Mahallesi Muhtarlık binasının çevresinde yer alan eski duvarlar ve yıpranmış parke taşları sökülerek yerine modern malzemelerle yeni düzenlemeler yapıldı.

MODERN BİR GÖRÜNÜME KAVUŞTU

Proje çerçevesinde 65 metre uzunluğunda yeni bir çevre duvarı inşa edilirken, 300 metrekarelik alana da baskı beton uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Muhtarlık binasının çevresi daha modern, estetik ve işlevsel bir görünüme kavuştu.