İzmit Belediyesi, Kardeş Eller Mağazası'nda gıda ürünlerinin çöpe atıldığı yönünde paylaşılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla süreç detaylandırıldı.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz ay bir bağışçı firma tarafından gönderilen 6 palet salatalık turşusu, belediyenin gıda mühendisleri tarafından yapılan rutin tat ve kalite kontrollerinden geçtiğine dikkati çekilerek, yapılan denetimlerde 1 palet üründe tat bozukluğu tespit edildiği kaydedildi.

Belediye yetkilileri, ürünlerin insan sağlığını riske atabileceği gerekçesiyle ilgili paletin hiçbir şekilde vatandaşlara dağıtılmadan, mevzuata uygun olarak imha edildiğini belirtti.

Açıklamada, söz konusu işlemin tamamen gıda güvenliği ve halk sağlığını koruma amacıyla yapıldığı vurgulandı.

İzmit Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan tüm gıda ürünlerinin titizlikle denetlendiğini ve vatandaş sağlığının her zaman öncelikli tutulduğunu ifade etti.