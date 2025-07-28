Kocaeli İzmit Belediyesi, Arızlı Mahallesi Ağaköyü ile Yenidoğan Sokağı birbirine bağlayan imar yolunu kullanıma açtı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kentin dört bir yanında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler son olarak 185 metre uzunluğunda 10 metre genişliğindeki Arızlı Mahallesi Ağaköyü ile Yenidoğan Sokağı birbirine bağlayan imar yolunu açtı.

YOĞUN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yol yapım çalışmaları sırasında paletli ekskavatör, paletli dozer, greyder, silindir ve 2 adet kamyon kullanılarak büyük bir çalışma yürütüldü. Ayrıca 2500 ton hafriyat alınarak 1000 ton stabilize ve 220 ton mekanik malzeme serimi gerçekleştirildi.

VATANDAŞTAN TEŞEKKÜR

İzmit Belediyesi yetkilileri, yapılan yolun bölgedeki ulaşım ağına önemli katkılar sunacağını belirtti. Yetkililer, vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlayabilmeleri adına çalışmaların aralıksız süreceğini vurguladı. Bölge sakinleri de gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.