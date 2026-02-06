İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi'nin sanat, edebiyat, felsefe ve sosyoloji gibi alanlarda önde gelen isimleri ilçe halkıyla buluşturduğu 'Beylikdüzü Sanat Buluşmaları Satır Arası Sohbetleri' devam ediyor.

Söyleşi serisinin son konukları, akademisyen Doç. Dr. Zeliha Bürtek ve yazar Gülşen İşeri oldu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen 'Sosyal Çürüme: Dün, Bugün, Yarın' başlıklı söyleşi yoğun ilgi gördü.

Hem kendi hayatı hem de toplumsal olaylardan yola çıkarak sosyal çürüme kavramını açıklayan Doç. Dr. Zeliha Bürtek, 'Benim kotarılmış, kendimce inşa ettiğim, kendi tercihlerimle belirlediğim yaşamımın yavaş yavaş sallandığını hissettim. Çürüme benim için böyle bir şey. Ben kendi inşa ettiğim sırça köşkümün yavaş yavaş rahatsız edildiğini hissettiğim noktada sosyal çürümeyi söyledim. Herkes bireysel sorgulamayı yaptığında bugün geldiğimiz içler acısı olan toplumsal gerçeklikle ciddi şekilde yüzleşecek' ifadelerini kullandı.

Yazar Gülşen İşeri ise 'Toplumsal konuları kendine şiar edinmiş biriyim. Bir şeyleri değiştirebiliyor ve birilerine dokunabiliyorsak mutlu olmalıyız demiştim hocama. Birlikte bir fark yaratmak adına yola çıktık ve burada sizlerleyiz. Bir kişi bile buradan etkilenip bu değişim ve farkındalığı yaratıyorsa ne mutlu bize' dedi. Söyleşinin ardından iki ismin kaleme aldığı 'Sosyal Çürüme' kitabının imza etkinliği gerçekleşti.