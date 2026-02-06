İzmir'de Karabağlar Belediyesi, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde düzenlediği panel ve anma töreniyle deprem şehitlerini andı, eğitimlerini tamamlayan 100 Mahalle Afet Gönüllüsü'ne sertifikalarını takdim etti.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, 6 Şubat 2023 depremlerinin yıl dönümünde hem deprem şehitlerini anmak hem de Mahalle Afet Gönüllüleri projesini desteklemek amacıyla kapsamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Belediye Mobilya Akademisi'nde düzenlenen 'Afetlerde Gönüllülük' panelinin moderatörlüğünü Başkan Yardımcısı Arda Soner Tatlı üstlendi. Panelde TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, AKUT, AFAD ve TRAC uzmanları deneyimlerini paylaşarak afetlere karşı hazırlık ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, panelde yaptığı konuşmada, 'Afetler engellenemez, ama doğru planlama, bilimsel yaklaşım ve örgütlü toplumla kayıpları azaltabiliriz. Mahalle Afet Gönüllüleri projesiyle 'yardım bekleyen değil, yardımı üreten mahalleler' yaratmayı hedefliyoruz. Kırmızı yelekler, bilinç ve dayanışmanın simgesi olacak' dedi.

Panelin ardından eğitimlerini tamamlayan 100 gönüllüye sertifikaları takdim edildi ve gönüllüler sahada görev yapmaya hazır hâle geldi. Karabağlar Kent Konseyi Başkanı İbrahim Yılmaz, gönüllüleri 'kentin vicdanı' olarak nitelendirerek, afetlerin kader olmadığını ve toplumsal hazırlığın hayat kurtardığını vurguladı.

Etkinlik, 6 Şubat Anı Parkı'nda düzenlenen anma programıyla devam etti. Başkan Kınay, burada yaptığı konuşmada, parkı sadece bir anı mekanı değil, 'Karabağlar'ın vicdan nöbeti' olarak gördüklerini ifade etti. Tören, dualar ve depremde hayatını kaybedenler için karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.