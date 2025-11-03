Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir tarafından teknoloji takımlarına sağlanan desteğin 6 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Kılavuz Teknoloji Takımları'ndan 14'ü, TEKNOFEST 2025'te farklı kategorilerde dereceye girmeyi başardı.

TEKNOFEST'te boy gösteren teknoloji takımları için Kocaeli Bilim Merkezi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılımıyla ödül töreni düzenlendi. Kocaeli'yi gururlandıran teknoloji takımlarının, projelerini sergilediği stantları gezen Başkan Büyükakın tüm takımları emekleri, azimleri ve başarılarından dolayı tebrik etti. Öte yandan Başkan Büyükakın gençlere bir müjde vererek, Büyükşehir tarafından teknoloji takımlarına sağlanan desteğin 6 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkarıldığını belirtti.

BÜYÜKAKIN: GURUR DUYUYORUM

Konuşmasında, gençlerle gurur duyduğunu belirten Başkan Büyükakın 'TEKNOFEST 2025'te destek verdiğimiz teknoloji takımları, azimleri ve yenilikçi projeleriyle önemli dereceler ve başarılar elde etti. Gençlerimizin teknolojiye yön veren fikirleriyle geleceği birlikte inşa ediyoruz. Kılavuz Teknoloji Merkezi olarak bu yıl toplam 127 teknoloji takımına malzeme desteği sağladık. Ayrıca Vinsan Atölyemizde 20 takıma çalışma alanı imkanı sunduk. Bu desteklerle sadece projelere değil; insana, dayanışmaya ve ortak geleceğimize yatırım yaptık. Gerçek ilerleme ancak insanı merkezine alan, barışa ve kardeşliğe hizmet eden teknolojilerle mümkün olur. Bugünün gençleriyle birlikte daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için üretmeye devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

DESTEĞİMİZ BÜYÜYECEK

Başkan Büyükakın konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Gençlerimiz bu şehrin, bu ülkenin geleceğidir. Sizler geleceğin mühendisleri, yazılımcıları, tasarımcıları olacaksınız. Kocaeli'nin laboratuvarlarında, atölyelerinde sabahlara kadar çalışan; üreten, geliştiren, hayal eden bir gençlik yetişiyor. Gençler sadece teknoloji üretmiyor, aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını, yarınlarını, aydınlık geleceğini inşa ediyor. Bu inançla, teknoloji takımlarımıza verdiğimiz desteği 6 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkardık. Çünkü siz geliştikçe, bizim desteğimiz de büyüyecek. Kocaeli; bilimin, üretimin ve milli teknolojinin şehri olmayı kararlılıkla sürdürecek. Bu şehrin gençleriyle birlikte Türkiye Yüzyılı'nı kodlamaya devam edeceğiz. Tüm takımlarımızı emekleri, azimleri ve başarıları için yürekten tebrik ediyor, nice yeni başarılara birlikte yürümeyi diliyorum.

127 TEKNOLOJİ TAKIMINA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kılavuz Gençlik çatısı altında Vinsan Yerleşkesi'nde oluşturulan Kılavuz Teknoloji Merkezi, ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanan öğrencilere önemli ayrıcalıklar yaşatıyor. Kılavuz Teknoloji Merkezi tarafından bu yıl Kocaeli Üniversitesi'nden 53, Gebze Teknik Üniversitesi'nden 38, lise teknoloji takımlarından 36 olmak üzere toplam 127 teknoloji takımına malzeme desteği verilirken; Vinsan Yerleşkesi'nde 20 takıma atölye imkanı sağlandı. Havacılık, uzay ve teknoloji alanında Türkiye Yüzyılı'nın en başarılı gençlerini yetiştirmek için örnek projeler üretmeye devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacak yüksek bütçeli projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyor.