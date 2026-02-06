Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Akıllı Şehir' vizyonu doğrultusunda vatandaşların dijital hizmetlere erişimini kolaylaştırmak ve güvenliği en üst seviyeye çıkarmak amacıyla önemli bir adım attı.

MANİSA (İGFA) - Yeni sistemle birlikte vatandaşlar, e-belediye işlemlerini ek bir hesap oluşturmaya gerek duymadan, ulusal kimlik doğrulama sistemi olan e-Devlet üzerinden güvenle gerçekleştirebilecek. Entegrasyon sayesinde; 'E-Belediye' hizmetleri, 'Üzüm' uygulaması ve 'Çocuğum Güvende' platformu, tek tıkla ve yüksek güvenlik standartlarıyla erişime açıldı.

Bu entegrasyon ile dijital hizmetlerdeki güvenlik seviyesi artırılırken, kimlik doğrulama süreçleri ulusal standartlara uygun hale getirildi. Uygulamalar arasında veri tutarlılığı sağlanırken, kullanıcılar için çok daha hızlı, pratik ve kullanıcı dostu bir giriş deneyimi sunulması hedeflendi.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIYOR?

Kullanıcılar, ilgili uygulamalar içerisindeki 'e-Devlet ile Giriş' seçeneğine tıkladıklarında doğrudan e-Devlet Kapısı doğrulama ekranına yönlendirilir. Kimlik doğrulamasının başarıyla tamamlanmasının ardından, sistem tarafından iletilen güvenli onay bilgisiyle uygulamaya erişim sağlanır. Bu sayede tüm süreç, merkezi ve tam korumalı bir altyapı üzerinden yürütülür.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu proje ile dijital belediyecilik hizmetlerinde güvenli, yönetilebilir ve kullanıcı dostu bir altyapı oluştururken, ilerleyen süreçte hayata geçirilecek projeler için de ortak bir kimlik doğrulama standardı oluşturmayı hedefliyor. e-Devlet entegrasyonu, belediyenin akıllı şehir uygulamaları için önemli bir temel niteliği taşıyor.