KOCAEL İ(İGFA) - Anma programı kapsamında katılımcılar, deprem şehitleri anısına sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Sessiz yürüyüşün ardından, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Asi Nehri'ne karanfiller bırakıldı. Program boyunca birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları ön plana çıktı.

Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, edilen dualarla deprem şehitleri yâd edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz '6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızı rahmetle anıyorum. Acımız ilk günkü gibi taze. Millet olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik ve sergilemeye de devam edeceğiz. Deprem şehitlerimizin hatırası kalplerimizde yaşamaya devam edecek. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın.

'DEPREMİN İLK ANINDAN İTİBAREN SAHADAYDIK'

Başkan Büyükgöz açıklamasının devamında, deprem sonrası yürütülen çalışmalara da değinerek şunları söyledi:

'Depremin hemen ardından Hatay'da temizlik koordinatörlüğü görevini üstlendik. Gebze Belediyesi Arama Kurtarma ekibimiz GEAK, ilk saatlerden itibaren hızla bölgeye intikal ederek sahada aktif görev aldı. Şahsım da yaklaşık iki ay boyunca bölgede fiilen bulunarak çalışmaları yerinde takip ettim. Tüm imkânlarımızla depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik.'