İzmit Belediyesi ile Kocaeli Barosu arasında, dezavantajlı grupların adalete erişimini kolaylaştırmak adına Adli Yardım Projesi Protokolü imzalandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile Kocaeli Baro Başkanı Av. Caner Karakadılar, özellikle ekonomik durumu yetersiz vatandaşlara hukuki destek sağlanmasını hedefleyen Adli Yardım Projesi Protokolünü imzaladı. İmza töreninde İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile Kocaeli Barosu Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Öznur Fırat Sağır ve Av. Baran Arslan hazır bulundu.

EN TEMEL YURTTAŞLIK HAKKI

İmza töreninde konuşan Fatma Başkan, “Adalete erişim bir ayrıcalık değil, en temel yurttaşlık hakkıdır. Biz de belediye olarak bu çerçevede ekonomik durumu olmayan vatandaşlara hukuki desteklerin daha rahat sağlanabilmesi için protokol geliştirmiştik.

“SORUMLULUK BİLİNCİYLE HAREKET EDİYORUZ”

Ekonomik imkansızlıklar nedeniyle hukuki destek alamayan, hak arama yollarına erişemeyen birçok yurttaşımıza bu protokol destek olacak. Yerel yönetimler olarak sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Kocaeli Baromuzla imzaladığımız bu ortak mutabakat metniyle birlikte İzmit Belediyesi olarak “adli yardım” hizmetlerine katkı sunmayı ve İzmit’te yaşayan vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

“YURTTAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Bu protokolle özellikle aile hukuku, kadın ve çocuk hakları gibi hassas alanlarda hukuki desteğe ihtiyaç duyan yurttaşlarımızın yanında olacağız. Kocaeli Barosu gibi köklü ve kıymetli bir meslek odamızla yapacağımız bu protokol çok kıymetli olacak. Emek sunan bütün baro çalışanlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KADIN VE ÇOCUKLAR ADALET HİZMETİNE DAHA HIZLI ULAŞABİLECEKLER”

Kocaeli Baro Başkanı Av. Caner Karakadılar, “Kadınların ve çocukların adalete erişimi noktasında zaman zaman kamunun bize tahsis ettiği ödenekler yetersiz kalabiliyor. Belediyelerimizin de yönetmeliklerinde adli yardım hizmetlerine ayırabilecekleri bütçeleri var. Bugün ki protokolle birlikte kadın ve çocuklar, adalet hizmetine daha hızlı ulaşabilecekler. Bu imzayla birlikte İzmit ilçesi sınırları içerisinde bize gelen başvurularda görevlendirmeye başlayacağız” dedi.