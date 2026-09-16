Muğla'da Milas Belediyesi eğitim alanındaki sürdürdüğü çalışmalara devam ederken, öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunan ve sosyal belediyecilik anlayışıyla 'Öğrenci Koçluğu' hizmetini devreye aldı.

MUĞLA (İGFA) - Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte lise, ortaokul ve LGS-YKS hazırlık grubu öğrencilerinin akademik başarılarını desteklemek, psikososyal gelişimlerine katkı sunmak ve eğitim süreçlerinde karşılaştıkları bireysel, sosyal ve duygusal sorunlarla başa çıkabilmelerine yardımcı olmayı hedefleyen Milas Belediyesi, öğrencilere Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmeti sunacak.

Milas Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan alanında deneyimli personeller tarafından lise, ortaokul LGS (Liselere Giriş Sınavı) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) hazırlanan öğrencilere yönelik; haftalık görüşmeler, kişiye özel çalışma planı, haftalık konu ve soru takibi, psikolojik destek, hedef oluşturma, meslek seçimi ve motivasyon sağlama çalışmalarının yapılacağı 'Öğrenci Koçluğu' hizmeti ücretsiz olarak öğrencilerle buluşacak.