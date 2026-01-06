İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri seçildi.
İzmit Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Mecliste, Denetim Komisyonu Üyeleri belirlendi.
3 kişiden oluşan Denetim Komisyonuna CHP'den Hamit İlker Ulusoy ve Lütfü Obuz ile AK Parti'den Yusuf Taşer seçildi.
