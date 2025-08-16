İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin halkı sağlıklı, ucuz ve güvenli gıdayla buluşturmak için hizmete açtığı İZMAR mağazaları, 9 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Fiyat politikasından ürün kalitesine İzmirlilerden tam not alan İZMAR mağazaları için yurttaşlar “10 numara 5 yıldız” diyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kaliteli ve sağlıklı ürünleri uygun fiyatla hanelere ulaştırma vizyonuyla hizmete açtığı İZMAR (İzmir Tanzim Satış Marketi) mağazaları, İzmirlinin gönlünde taht kurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZTARIM tarafından hizmet veren ve Bayraklı Özkanlar, Bornova Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar Bozyaka, Karşıyaka Girne, Menemen Ulukent, Gaziemir, Kemeraltı Balıkçılar şubeleriyle İzmirliler ile buluşan İZMAR mağazaları mutfaklardaki yangını da hafifletiyor. İZMAR aynı zamanda İzmirlilere İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri, Halk Ekmek ile Şaşal Su, Badem Su ve İzmir Su’ya tek çatı altında ulaşma imkanı sunuyor. İZMAR’ın Gaziemir şubesinde alışveriş deneyimini yaşayan yurttaşlar, mağazaların ürün kalitesi ve fiyat politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Başkanımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz”

İZMAR’ın kentte önemli bir eksiği giderdiğini ifade eden Nevzat Sabahçı, “10 numara 5 yıldız, harika bir iş. Başkanımıza sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Şaşal Su, içimi çok rahat bir su. Her gün buradan alıyoruz. Aldığımız peynirler harika. Kooperatiflerde yapılan ürünlere belediye sayesinde ulaşıyoruz. Bundan daha iyisi ne olur? Her gün fiyatla da oynanmıyor” dedi.

Nagehan Uyanıker ise “Evime çok yakın. Bir sürü üründe indirim var. Ürünler taze, çok memnunum. Her gün geliyorum. İnşallah en kısa zamanda çoğalır” şeklinde konuştu.

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğimiz için buraya geliyoruz”

Mağazaları çok beğendiğini ifade eden Hülya Erses, “Daha önce kıymasından denemiştim, çok hoşuma gitti. Ayrıca çocuğum için de birçok şey alıyorum buradan. Hem fiyat olarak, hem kalite olarak çok iyi. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne güvendiğimiz için buraya geliyoruz. Kalitesi, hem et ürünlerinde hem süt ürünlerinde çok belli. Gönül rahatlığıyla herkes kullanabilir” diye konuştu.

“Fiyatlar çok uygun”

İlk defa İZMAR’a gelen Emine İpek, “Çok güzel, fiyatlar uygun. Vatandaşın durumu çok kötü. İki, üç parça ürün alıp 1000 liradan aşağı çıkamıyoruz. Deterjan fiyatları, yağlar fiyat olarak çok uygun” dedi.

“Türkiye’ye örnek olur”

İzmir’e uzun yıllar hizmet veren TANSAŞ ruhunun yeniden yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Süleyman Erbay “Çok iyi. Özellikle temel ürünler, deterjanlar, peynir, zeytin, et, süt ürünleri çok iyi. Çalışan arkadaşlarımız güler yüzlü. Merkezi bir yerde. Çok memnunuz. Ben hemen hemen her gün geliyorum. Çok iyi bir proje. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah İzmir’in her yerine yayılır. Türkiye’ye örnek olur. Bizler emekli insanlarız. Türkiye’nin şartları malum. Ancak temel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Teşekkür ederiz”

Melek Vardar ise “Çok memnunum. Gayet iyi oldu. Gaziemir’e açıldığı için de çok sevindim. Fiyatları beğendim. Bakliyatlar, süt, yumurta, bütün hepsi gayet iyi. Yakın olmasına, Gaziemir ilçemizde açılmasına çok sevindik. Teşekkür ederiz” diye konuştu.

9 mağazayla haftanın 6 günü hizmet veriyor

İZMAR mağazaları kent genelinde 9 noktada hizmet veriyor. Vatandaşlar, pazar günleri dışında haftanın 6 günü saat 09.00-20.00 saatleri arasında İZMAR’ın Bayraklı’daki Özkanlar, Bornova’daki Çamdibi, Doğanlar ve Erzene, Karabağlar’daki Bozyaka, Karşıyaka’daki Girne, Menemen’deki Ulukent, Gaziemir ve Kemeraltı Balıkçılar şubelerinden güvenli alışveriş yapabiliyor. İZMAR mağazalarının yeni şubelerinin ise yakın zamanda Bayraklı Gümüşpala ve Aliağa’da hizmete açılması planlanıyor.