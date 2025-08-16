İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ödemiş’te temmuz ayındaki yangında büyük zarar gören Köseler Mahallesi’ni ziyaret etti. Yaraların sarılması adına çalışıldığını aktaran Başkan Tugay, eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, temmuz ayında Ödemiş’te gerçekleşen yangında başta tarım alanları olmak üzere büyük zarar gören bölgelerden olan Köseler Mahallesi’ni ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Ömer Çobaner’in ev sahipliğinde vatandaşlarla buluşan, ihtiyaçları dinleyen ve eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirten Başkan Dr. Cemil Tugay’a, Ödemiş Belediye Başkanı Mustafa Turan, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları eşlik etti.

Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Tugay, kahvehaneye kadar yürüdü. Çocuklar Başkan Tugay’a yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklara Büyükşehir Belediyesi tarafından oyuncak da hediye edildi.

“Peynirin en iyisini yapmalıyız”

Başkan Tugay, kırsalda üretimin önemine dikkat çekerek, yangın ile ilgili zararların telafi edileceğini, tarımsal üretimin sürmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Tugay, “Burası süt üretilen bir yer. Peynirin en iyisini yapmamız lazım. Çalışmalarımızı bu yönde geliştirmek zorundayız” diye de ekledi.

Başkan Tugay’a mahallede ikamet eden öğrencilerin okula giderken yaşadıkları ulaşım zorluğu da aktarıldı. Başkan Tugay da “Muhtarımız öğrencilerin listesini yapsın, bize ulaştırsın. Biz de ulaşım yardımı verelim” diye konuştu.

Tugay, Köseler ziyaretinin ardından Ödemiş Belediyesi’ni de ziyaret etti.