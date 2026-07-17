İstanbul Maltepe Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt serim çalışmalarına Bağlarbaşı Mahallesi Santral Sokak'ta aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yol yenileme programı kapsamında yürütülen çalışmalarla, sokak modern ve güvenli bir ulaşım altyapısına kavuşuyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıcak asfalt serimiyle birlikte sürüş konforunun artırılması, yol güvenliğinin güçlendirilmesi ve mahalle sakinlerinin daha rahat bir ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

Maltepe Belediyesi, ilçenin farklı mahallelerinde planlanan program doğrultusunda asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının ardından bölge sakinleri daha konforlu ve güvenli yolları kullanabilecek.