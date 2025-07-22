İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocukların sosyal ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sekiz farklı Çocuk Merkezi’nde ücretsiz yaz etkinlikleri düzenliyor.İZMİR (İGFA) - İzmirli çocuklar, yaz tatilini İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Merkezlerinde eğlenceli ve öğretici etkinliklerle geçiriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürlüğü tarafından 7-14 yaş arası çocuklara yönelik yürütülen programda resim, müzik, satranç, ritim, mandala, okuma saati, beden eğitimi, akıl-zekâ oyunları, sokak oyunları, kitap ve 3D tasarım atölyeleri gibi pek çok etkinliğin yanı sıra İngilizce ve matematik eğitimleri de yer alıyor. Program, çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerine katkı sunarken, aynı zamanda ailelere de güvenli ve destekleyici bir ortam sağlamayı amaçlıyor. 7 Temmuz’da başlayan yaz programı etkinlikleri, 15 Ağustos’a kadar Buca, Cengizhan, Gürçeşme, Gümüşpala, Kadifekale, Limontepe, Uzundere ve Yenişehir Çocuk Merkezi’nde faaliyet gösterecek.

“ÇOCUKLARI ÇOK YÖNLÜ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Yaz programı hakkında bilgi veren Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürü Mustafa Apaydın, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın çocuk odaklı sosyal politikalara verdiği önem, merkezlerimizin temel motivasyonunu oluşturuyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişmesini, yaz tatillerini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmelerini çok önemsiyoruz. Sekiz çocuk merkezimizde ücretsiz yaz kurslarını başlattık. Resim, gitar, mandala kursları, kitap ve 3D tasarım atölyeleri gibi pek çok atölyemiz var. Program kapsamında kültürel gezilerimiz için de diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliklerimiz devam ediyor. Çocuklarımızı yaz boyunca çok yönlü olarak desteklemeye devam edeceğiz. Aileleri merkezlerimize bekliyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZA FAYDA SAĞLIYOR”

13 yaşındaki Furkan Sürer ve 8 yaşındaki Yusuf Sürer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çocuk Merkezleri’nde çeşitli etkinliklere katılarak keyifli ve öğretici bir yaz geçiriyor. Yaz programından memnun olduklarını belirten baba Ahmet Sürer, “Çocuklarımıza yararlı olabileceğini düşündüğümüz için yaz programına kayıt olduk. Bu yıl matematik ve beden eğitimi etkinliklerini seçtik. Eğitimlerin faydasını geçmiş senelerde de şimdi de görüyoruz. Katkılarından dolayı İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“ÇOK MEMNUNUZ”

Anne Ayşegül Sürer ise “İki oğlum da burada etkinliklere katılıyor ve faydasını çok görüyoruz. Sosyalleşmelerinde ve birbirlerine karşı davranışlarında da katkısı var. Anne olarak ben de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurslarına katılıyorum. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Büyük bir katkısı oldu. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“BİZE ÇOK KATKISI OLDU”

Merkezde matematik eğitimine katılan Furkan Sürer, “Buraya ilk açıldığından beri kayıt oluyorum. İlk derse girdiğim zaman çok heyecanlanmıştım. Ailemle konuşarak ihtiyacım olan etkinliklere katılıyorum. Tanıdığım ve yeni tanıştığım arkadaşlarımla böyle sosyal aktivitelere katılmak benim için de kardeşim için de çok iyi oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ve hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Buranın bize çok faydası oldu” derken, beden eğitimi kursuna katılan kardeşi Yusuf Sürer de “Bize katkı sağladığı için burayı çok seviyorum. Ben en çok beden eğitimi ve futbolu seviyorum. Futbolda daha da gelişmek için buraya geliyorum” dedi.

“RESSAM OLMAK İSTİYORUM”

10 yaşındaki Emre Poyraz Arısoy’un annesi Emine Arısoy da oğlunun neredeyse tüm etkinliklere katılmaya çalıştığını ifade etti. Arısoy, “Emre Poyraz, ilkokul 1. sınıftan beri burada eğitim görüyor. En çok resim, el sanatları gibi kursları seviyor. Bu yıl ders seçimleri olduğunda şehir dışındaydım. Kayınvalidem ve eşim hemen merkeze gitti ve kontenjan dolmadan oğlumu kayıt ettirdik. Burası oğlumun hem eğitimine destek oluyor hem de sosyalleşmesini sağlıyor. Daha konuşkan ve girişken bir çocuk oldu. El becerileri gelişti. Merkezin bize iyi geldiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Emre Poyraz Arısoy ise “Resim yapmayı seviyorum. Bu kurs resim yeteneğimi artırdı. İleride ressam olmak istiyorum. Burada pratik yapıyorum” diye konuştu.