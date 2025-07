Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilikte örnek gösterilen hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mersin merkez ve Tarsus’taki Aşhanelerde tencereler yurttaşlar için kaynamaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in, sosyal belediyecilik anlayışıyla ortaya koyduğu Türkiye’ye örnek hizmetler, Mersinli yurttaşların büyük takdirini topluyor. Mersin’in Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinin merkez mahallelerinde sağlık problemleri ya da yaşlılık sebebiyle yemek yapmakta güçlük çeken ihtiyaç sahibi yurttaşlara hafta içi 5 gün, günde 1 öğün olmak üzere hanelerine ücretsiz sıcak yemek ulaştırılıyor. Sosyal belediyecilik alanında tarih yazmaya devam eden Mersin Büyükşehir, yurttaşlara sunmuş olduğu evde yemek hizmeti ile yüzlerde tebessüm, gönüllerde hoşluk bırakıyor. Aşhanelerde pişirilen yemekler; 65 yaş üstü, yaşlı, engelli, evde yemeğini kendisini yapamayan, hasta, kronik rahatsızlığı bulunan yurttaşlara yemekler ulaşıyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN HİZMETLERİ, YURTTAŞLARA NEFES ALDIRIYOR

Alım gücünün her geçen gün azaldığı bugünlerde, Büyükşehir’in sosyal belediyecilik alanında adından söz ettiren hizmetleri, yurttaşlara adeta nefes aldırıyor. Ekonomik darlığın devam ettiği günümüzde, market çantalarını bile doldurmakta zorlanan dar gelirli yurttaşlar, Büyükşehir’in imkânları ile sofralarını dolduruyor. Sıcak, lezzetli ve özenle pişmiş yemekler, yurttaşları memnun ediyor. Büyükşehir’in 2 aşhanesinde, usta aşçılar tarafından binbir emekle pişirilen en lezzetli yemekler, ardından steril bir şekilde özenle paketlenip dağıtıma hazırlanıyor. Yurttaşlar, evlerine kadar ulaştırılan bu hizmet sayesinde, Büyükşehir’in her alanda yurttaş odaklı hizmetler uygulamaya koyduğunu bir kez daha görüyor. Büyükşehir’in tenceresi her daim paylaşım için kaynıyor. Ayrıca, ‘birizberaberiz.org’ üzerinden bağışlanan etler de pişen yemeklerde kullanılırken, bu sayede yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında da güzel bir köprü kurulmuş oluyor. Hizmetten faydalanmak isteyen yurttaşlar, başvuru için Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi ile iletişime geçebilirler.

YAŞAR: “SOSYAL BELEDİYECİLİĞİN EN GÜZEL HİZMETLERİNİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR OLARAK UYGULAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürü Özlem Yaşar, Mersin merkez ve Tarsus’ta hizmet veren Aşhanelerde pişirilen yemeklerin bir kısmının, haftanın 5 günü evinde yemek yapamayan, hasta, yaşlı ve özel gereksinimli bireylere ulaştırıldığından söz etti. Yaşar, “Vatandaşlarımız Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi üzerinden başvuru oluşturabiliyorlar. Bu başvurular sonucunda sosyal hizmet uzmanlarımız ve sosyologlarımız hane incelemesi yapıyor. Bu vatandaşlarımızın evlerini ziyaret edip, yemek pişirme koşullarının olup olmadığına, tek başlarına yemek pişirip pişiremeyeceklerine bakıyorlar ve çevresel koşullarını değerlendiriyorlar. Bu değerlendirmelerden sonra evde yemek hizmetimiz başlıyor. Aşhanedeki dağıtım personelimiz paketlenmiş yemekleri tek tek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Toplam 1900 civarında haneye yaklaşık 2 bin 700 yemek ulaştırıyoruz” dedi.

Yurttaşlardan aldıkları olumlu geri dönüşler hakkında da değerlendirmelerde bulunan Yaşar, “Vatandaşlar Başkanımıza dualarını eksik etmiyorlar. Bir öğün yemek, onların hayatında çok büyük bir yer kaplıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel hizmetlerini Mersin’de biz Büyükşehir Belediyesi olarak uygulamaya devam ediyoruz” diye konuştu.