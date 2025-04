İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kentin dört bir yanında düzenlediği etkinliklerle çocuklara farklı deneyimler yaşatıyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında hazırladığı etkinliklerin ilki, İnciraltı Kürek ve Kano Tesisleri’ndeki Su Sporları Şenliği ile başladı. 10-15 yaş aralığındaki onlarca çocuk, aileleriyle birlikte şenliğe katılarak hem eğlendi hem de su sporlarını deneyimleyerek unutulmaz bir gün geçirdi.

Uzman su sporları eğitmenleri tarafından önce teorik eğitimle branşlar hakkında bilgi alan çocuklar, daha sonra denizde spor yapmanın keyfini çıkardı. Şenlik boyunca çocuklar, kurulan spor deneyim alanlarını keşfetti, yüz boyama ve yaratıcı drama etkinliklerine katıldı.

BİLİNÇLENDİREN EĞİTİMLER

İZDENİZ yetkilileri, şenlik boyunca çocuklara gemici düğümü yapmayı öğretti ve can yeleği hakkında detaylı bilgilendirme yaptı. Acil durumlarda can güvenliğini sağlamak açısından kritik öneme sahip olan can yeleği giyme kurallarının anlatıldığı eğitim kapsamında can yeleğinin doğru şekilde nasıl giyileceği, vücuda tam oturmasının neden önemli olduğu ve acil tahliye durumlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği uygulamalı olarak gösterildi.

DENİZTEMİZ / TURMEPA Derneği tarafından doğa, deniz, plastik tüketimi ve sıfır atık üzerine çocukları bilinçlendiren eğitimler verildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri 29 Nisan'a kadar İzmir'in farklı noktalarında devam edecek.