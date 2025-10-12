İzmir'e bağlı Karabağlar Belediyesi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi için kapsamlı bir eğitim süreci başlattı.

İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi, hizmet kalitesini artırmak ve enerji verimliliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Karabağlar Belediyesi, Entegre Yönetim Sistemi kapsamındaki uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazanan Karabağlar Belediyesi, şimdi de ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesini almak üzere kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

Bu önemli sürecin ilk adımı olarak, belediyede görev yapan tüm personele yönelik ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Farkındalık Eğitimleri düzenlendi.

Eğitimlerde; enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı, karbon ayak izinin azaltılması ve enerji performansının sürekli iyileştirilmesi konuları ele alındı. Ayrıca her birimden temsilciler belirlenerek Entegre Yönetim Sistem Temsilcileri atanırken, bu temsilcilerin görev ve sorumluluk alanları tanımlandı.

Belirlenen temsilcilere, Meclis Üyesi Rahile Yeni tarafından ISO 9001 & ISO 50001 Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan çalışanlar, Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ilk entegre iç denetim sürecinde aktif görev alacaklar.

BAŞKAN KINAY 'BU ÇALIŞMA, GELECEĞE DUYDUĞUMUZ SORUMLULUĞUN GÖSTERGESİ'

Eğitim sürecini yakından takip eden Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, bu çalışmanın yalnızca bir belge alma çabası olmadığını, aynı zamanda topluma, çevreye ve gelecek nesillere karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Karabağlar Belediyesi, önümüzdeki dönemde Çevre Yönetim Sistemi (ISO 14001) ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 45001) gibi diğer uluslararası standartları da sisteme entegre etmeye yönelik çalışmalarını sürdürecek.