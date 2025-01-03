İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 8 yıl önce İzmir Adliyesi önünde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ile adliye mübaşiri Musa Can için düzenlenen anma törenine katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin ve aynı saldırıda şehit olan mübaşir Musa Can için yapılan anma törenine katıldı.

Bayraklı’daki İzmir Adliyesi’nde düzenlenen anma töreninde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, Sekin ve Can’ın yakınları, siyasi partilerin temsilcileri, adliye personeli ve avukatlar yer aldı. Şehitler adına dua okunan törende konuşmaların ardından İzmir Adliyesi C Kapısı önündeki heykel alanına ve Sekin’in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı.

Tören sonunda duygularını ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Kahramanımızın anısını yâd ederken hala büyük bir üzüntü yaşıyoruz” dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Bütün kahramanlarımıza minnet ve şükran borçluyuz. Aziz şehitlerimizi her zaman terörsüz Türkiye’nin kahramanları olarak anacağız. Dünyanın neresinde olursa olsun terör bir insanlık suçudur. Masum bir cana kıymanın hiçbir meşru sebebi olamaz” diye konuştu.

Dört bir yanda yankı buldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da Fethi Sekin’in gösterdiği kahramanlığın Türkiye’nin dört bir yanında yankı bulduğunu söyleyerek “İsmi parklara, okullara, caddelere verildi. Ancak bıraktığı asıl miras Türk Milleti’nin yüreğine kazınan vatan sevgisini ve cesareti tekrar hatırlatmaktı” ifadelerini kullandı.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel ise konuşmasında kahraman şehitleri ve gazileri rahmetle andı.