İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, 2025 yılını başarıyla geride bırakıyor. Adeta 'fabrika' gibi işleyen yapısıyla 4 bin 600'den fazla İzmirliye meslek edindiren, binlerce kişiyi iş dünyasıyla buluşturan kurum, kentin dört bir yanındaki 28 kurs merkeziyle istihdamın lokomotifi oldu.

İZMİR (İGFA) - Yerel yönetimlerin istihdamdaki rolünü yeniden tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü'nün 2025 yılı faaliyet raporu yürütülen başarılı çalışmaları net bir şekilde ortaya koydu.

Kentin ekonomik kalkınmasına nitelikli iş gücüyle destek veren Meslek Fabrikası, sadece eğitim vermekle kalmadı, aynı zamanda iş arayanlarla işverenler arasında güçlü bir köprü kurdu. 2025 yılını başarıyla tamamlayan Meslek Fabrikası, yeni dönemde de hız kesmeyecek. Farklı kurs merkezlerinde ve çeşitli branşlarda açılan ücretsiz mesleki eğitimler, İzmirlileri geleceğe hazırlamaya devam edecek.

2025 yılı boyunca kentin dört bir yanına yayılan 28 farklı kurs merkezinde yoğun çalışma yürütüldü. Sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli personeli yetiştirmek amacıyla yıl boyunca 409 farklı kurs açıldı. Bu eğitimlerden 4 bin 608 kursiyer yararlanarak koluna 'altın bileziği' taktı. Kursiyerlerin emekleri ve başarıları, yıl boyunca düzenlenen 31 sertifika töreniyle taçlandırıldı.

11 BİN KİŞİYE KARİYER KAPISI ARALANDI

Meslek Fabrikası, sadece eğitim veren bir kurum olmanın ötesine geçerek 'İstihdamı Geliştirme ve Destekleme Birimi' ile iş gücü piyasasının nabzını tuttu. Ocak 2025'ten bu yana yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda 11 bin kişi, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarla birebir temas kurma şansı yakaladı. Yapılan yönlendirmeler ve mülakatlar sonucunda 402 kişi doğrudan istihdama kazandırılarak işbaşı yaptı.

Meslek Fabrikası, 2025 yılının ağustos ayında yenilikçi bir projeyi hayata geçirdi. Hizmeti yurttaşların ayağına götürmek amacıyla yola çıkan 'Mobil İstihdam Noktası' otobüsü, kısa sürede kentin dinamik bir parçası haline geldi. Ağustos ayından itibaren toplamda üç ilçeyi ziyaret eden mobil ekip, meydanlarda ve mahallelerde kurduğu stantlarla 466 kişiye doğrudan ulaştı. Kariyer danışmanlığı ve iş yönlendirmesi hizmeti, otobüs sayesinde mahallelere kadar taşındı.

İŞ, AŞ VE UMUT ÜRETEN FABRİKA

Mesleki ve teknik eğitim kursları ile gerçek bir fabrika gibi işleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, hem meslek edindiriyor hem de istihdam olanakları sunuyor. Meslek Fabrikası Şube Müdürlüğü, İzmir'in ekonomik kalkınmasına, rekabet gücünün ve istihdamın artırılmasına, nitelikli insan kaynağının çeşitlendirilmesine yönelik projelerinden biri olan Meslek Fabrikası modeli ile istihdam odaklı mesleki ve teknik kurslar gerçekleştiriyor. Eğitimler, yerelde kalkındırmayı sağlamak amacıyla mesleki bilgi ve becerileri geliştirmeye yönelik ücretsiz veriliyor. Kursiyerler, aldıkları eğitimler doğrultusunda seçtikleri branşa göre uygulamalı çalışmalar yapıyor. Eğitim programlarının yanı sıra sağlık, aile ve hukuk gibi çeşitli konularda paneller düzenleniyor. Yıl sonunda ürünlerin sergilendiği, branş tanıtımlarının yapıldığı, çeşitli gösterilerin düzenlendiği bir sergi ve sertifika töreni düzenleniyor. Meslek Fabrikası'nın çalışmalarından haberdar olmak için '@izbbmeslekfabrikasi' kullanıcı adlı Instagram hesabı takip edilebiliyor.