İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma ve emniyet ekiplerince 81 ilde sahte ve kaçak alkollü içkiye yönelik düzenlenen operasyonlarda 91 bin 384 litre kaçak içki ele geçirildiğini, 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, jandarma ve emniyet birimlerinin sahte ve kaçak alkollü içkiyle mücadele kapsamında ülke genelinde yoğun operasyonlar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, son 1 hafta içerisinde 81 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 91 bin 384 litre sahte ve kaçak alkollü içki ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 171 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2004414202375451130

Bakan Yerlikaya, sahte alkol üretiminin vatandaşların can ve sağlık güvenliğini ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekerek, bu tür faaliyetlere karşı mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurgularken, şüpheli durumların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesini istedi.