İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kentteki arıtma kapasitesini artırmaya yönelik yatırım hamlesinin üçüncü adımını da tamamladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü Başkan Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin ardından kentteki çevre yatırımları konusunda önemli adımlar atıldı. Körfezin temizlenmesi açısından önem taşıyan arıtma tesislerinin kapasitelerinin artırılması ve verimli çalıştırılmasına yönelik çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda ocak ayında Torbalı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini günlük 21 bin metreküpten 57 bin metreküpe çıkaran yatırım 450 milyon lira maliyetle tamamlandı ve hizmete açıldı.

Yıllardır kent gündemini meşgul eden Çiğli İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin kapasitesini yüzde 36 artıran dördüncü faz nisanda hizmete alındı. 820 bin metreküp kapasiteye ulaşan tesis alanında Türkiye'nin en büyüğü oldu. Dördüncü fazın maliyeti ise 1 milyar lirayı aştı.

ÜÇÜNCÜSÜ YARIN AÇILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın yarın yapacağı açılışla Ayrancılar-Yazıbaşı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Arıtma Tesisi'nin kapasitesi de 6 bin 912 metreküpten 25 bin metreküpe çıkarılıyor.

450 milyon TL'ye mal olan proje ile birlikte Yazıbaşı İstiklal, Bozköy, Saipler, Kuşçuburun, Çapak ve Beşevler mahallelerinin atık suları tesise bağlanacak.

Toplam maliyetleri 2 milyarı aşan bu 3 büyük proje körfez temizliğine olan katkılarının yanı sıra tarım havzalarının korunmasına da hizmet edecek.

Bir yılda üç önemli çevre yatırımını tamamlamanın gururunu yaşadıklarını ifade eden İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan 'Ayrancılar-Yazıbaşı Atıksu Arıtma tesisi Küçük Menderes Havzası'ndaki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından çok önemli bir görev üstlenecek' dedi.