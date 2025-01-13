Bunlar da ilginizi çekebilir

Yeni dönemde hayata geçirilecek projelerin de anlatıldığı toplantıda, 2025’in yol haritası çizildi.

Başkan Tugay, burada Hüseyin Sezer’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Tugay’ı İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer’in yanı sıra Belediye İş Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Nevzat Yıldırım, 2 No’lu Şube Başkanı Savaş Atalay, 3 No’lu Şube Başkanı Musa Bozkurt, sendika temsilcileri ve işçiler coşkuyla karşıladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZBETON Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İZBETON Genel Müdürlüğü’nü ziyaret etti.