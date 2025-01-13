Edirne'de merkez ilçe ve 9 ilçe SYDV Mütevelli heyetleri belli oldu. Keşan’da SYDV Mütevelli Heyeti üyeliklerine Muammer Gizlen ve Hatice Öcal seçildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Genel Meclisi, Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerine üye seçimini gerçekleştirdi. Seçimin sonucunda 9 ilçenin mütevelli heyetlerinin tamamına CHP grubunun önerdiği isimler oy çokluğuyla seçildiler.

Edirne İl Genel Meclisi’nin düzenlenen toplantısında, 2025 yılı faaliyet dönemi içinde Merkez ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Mütevelli Heyetlerinde görev yapmak üzere Mütevelli Heyeti Üyelerinin seçimi gerçekleştirildi.

Başta Edirne merkez olmak üzere toplam 9 ilçenin mütevelli heyeti üyeliğine adaylar, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) grupları tarafından meclis başkanlığına sunuldu. Yapılan seçimlerde: İpsala mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Ali Tetik ve Hüseyin Bülbül, AK Parti grubu tarafından Turhan Gider ve Çağrı Gülver önerildi. Oylama sonucu 21’er oy alan Ali Tetik ve Hüseyin Bülbül, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Turhan Gider ve Çağrı Gülver ise 7 oy aldılar.

DİĞER İLÇELERDEKİ İSİMLE ŞÖYLE OLUŞTU:

Edirne merkez mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Mehmet Gürkaynak ve Öyküm Engin, AK Parti grubu tarafından da Bülent Yıldırımlı ve Ayşe Çolak önerildi. Oylama sonucunda 21’er oy alan Mehmet Gürkaynak ve Öyküm Engin, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Bülent Yıldırımlı ve Ayşe Çolak ise 7 oy aldılar.

Keşan Mütevelli Heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Muammer Gizlen ve Hatice Öcal, AK Parti grubu tarafından da Burak Savut ve Osman Başak önerildi. Oylama sonucunda 21’er oy alan Muammer Gizlen ve Hatice Öcal, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Burak Savut ve Osman Başak ise 7 oy aldılar.

Uzunköprü Mütevelli Heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Nurhan Yiğit ve Metin Evrensel, AK Parti grubu tarafından Yakup Selvi ve Özcan Sakarya önerildi. Oylama sonucunda 21’er oy alan Nurhan Yiğit ve Metin Evrensel, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Yakup Selvi ve Özcan Sakarya ise 7 oy aldılar.

Lalapaşa mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Ahmet Aktaş ve Bayram Gül, AK Parti grubu tarafından Turhan Yılmaz ve Sami Evdelen önerildi. Oylama sonucu 21’er oy alan Ahmet Aktaş ve Bayram Gül, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Turhan Yılmaz ve Sami Evdelen ise 7 oy aldılar.

Havsa mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Ceyhun Efe ve Mehmet Vurmaz, AK Parti grubu tarafından Ahmet Demircan ve Adnan Aladağ önerildi. Oylama sonucu 21’er oy alan Ceyhun Efe ve Mehmet Vurmaz, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Ahmet Demircan ve Adnan Aladağ ise 7 oy aldılar.

Meriç mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Ali Tuna ve Kibariye Kalkancı, AK Parti grubu tarafından Fedayi Yüksek ve Mehmet Yıldırım önerildi. Oylama sonucu 21’er oy alan Ali Tuna ve Kibariye Kalkancı, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Fedayi Yüksek ve Mehmet Yıldırım ise 7 oy aldılar.

Süloğlu mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Şezai Mutu ve Mehmet Kara, AK Parti grubu tarafından Samet Akgün ve Erdoğan Uzun önerildi. Oylama sonucu 21’er oy alan Şezai Mutu ve Mehmet Kara, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Samet Akgün ve Erdoğan Uzun ise 7 oy aldılar.

Enez mütevelli heyeti üyeliğine CHP grubu tarafından Hüseyin Çakaloğlu ve Hakkı Can, AK Parti grubu tarafından Kubilay Handoğan ve Aziz Nizam önerildi. Oylama sonucu 21’er oy alan Hüseyin Çakaloğlu ve Hakkı Can, oy çokluğuyla üyeliğe seçildiler. Kubilay Handoğan ve Aziz Nizam ise 7 oy aldılar.