Kayseri Büyükşehir Belediyesi, uluslararası ölçekte önemli bir başarıya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi'nin 10 farklı ülkeden 28 kamu kurumu ve özel sektör paydaşının katılımıyla hazırlanan ve 'PVSmile' adını taşıyan proje, Avrupa Birliği'nin en prestijli ve rekabetçi araştırma-inovasyon programlarından biri olan Horizon Europe kapsamında olağanüstü bir başarı elde etti.

KAYSERİ (İGFA) - Sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji temelli 'Gelişen-Yenileyen Avrupa' mottosuyla hazırlanan PVSmile Projesi; güneş enerjisinin kırsal alanlarda, özellikle tarımsal kooperatifler ve sulama birlikleri aracılığıyla en verimli, en etkin ve en yenilikçi şekilde kullanılmasını hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilen Tarımsal GES (Güneş Enerjisi Santrali) yaklaşımı, Avrupa Birliği'nin en geniş katılımlı ve en yoğun rekabete sahip çağrılarından birinde örnek bir model olarak sunuldu.

Horizon Europe çerçevesinde açılan ve yalnızca tek projenin destekleneceği bu çağrıda PVSmile Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından 15 üzerinden 15 (tam puan) alarak kabul edildi. En yakın üç projenin 14,5 puanla destek almaya hak kazanamaması, PVSmile'ın hem teknik hem de vizyoner gücünü açıkça ortaya koydu.

Bu önemli başarıyla birlikte Kayseri Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çağrıda Türkiye'den destek almaya hak kazanan tek kurum oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, disiplinli çalışma anlayışı, üretkenliği ve vizyoner bakış açısıyla yalnızca Türkiye'de değil, Avrupa çapında da güçlü bir görünürlük kazandı. Proje, Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanarak Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesini ve çok paydaşlı proje üretme yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Projenin Yunanistan'da gerçekleştirilen lansman toplantısında, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin şehircilik yaklaşımı, hizmet anlayışı ve Avrupa standartlarında bir şehir olma hedefleri uluslararası paydaşlarla paylaşıldı. Baş Araştırmacı ve Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan, konsorsiyum üyelerine Kayseri'nin misyonunu, vizyonunu ve projeye sağladığı katma değeri aktararak tam not aldı.

Kayseri'nin enerji, yeşil dönüşüm, yapay zekâ ve akıllı şehir çözümleri alanlarında kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Avan, şehri Avrupa'da bir proje üssü haline getirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Gerçekleştirilen toplantılar ve kurulan uluslararası iş birlikleriyle Kayseri Büyükşehir Belediyesi; Avrupa'da akıllı şehircilik alanında tanınan, güvenilen ve birlikte çalışılmak istenen bir kamu kurumu olma yolunda önemli bir eşiği geride bıraktı.