İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlediği 1. Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması sonuçlandı. Yaklaşık 100 sporcunun mücadele ettiği şampiyona büyük çekişmeye sahne oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında ilk kez düzenlenen Ulusal Zafer Kupası Oryantiring Yarışması tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Oryantiring Federasyonu İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bostanlı Spor Kulübü iş birliğiyle hayata geçirilen organizasyona yoğun katılım oldu.

Yaklaşık 100 sporcunun katıldığı yarışma, Sasalı Cumhuriyet Parkı ve Karşıyaka Uğur Mumcu Parkı’nda iki etap halinde yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada şehrin dört bir yanından gelen sporcular mücadele etti.

Organizasyon sonunda dereceye giren kadın ve erkek sporculara kategorilerine göre ödülleri takdim edildi.

KİMLER DERECEYE GİRDİ?

Yarışmada ilk üçe girenler kategorilerine göre şu şekilde oluştu:

K8-K10: Elif Karakaya, Fatma Derin Demircan, Simay Gül

K12: Zeynep Irmak Uzdilli, Hülya Mina Sökmen, Aymira Nil Gülmez

K14: Simay Gündüz, Ece Ertürk, Elif Zeynep Gültepe

K16: Mehlika Sultan Bozalan, Nehir Aslan

K18: Elif Işık, Bahar Ceylin Kozdere, İrem Zengin

K35-K40: Sinem Sevimli, Eda Deniz Dan, Canan Baştan

K45-K55: Meral Çağlar, Svetlana Nazirova, Gülşeker Altun

E8-E10: Bulut Akdurak, Yekta Eren Yelboğa, Özyiğit Sevimli

E12: Ege Tuna Hasançebi, Kürşat Sarıkaya, Emre Beypınar

E14: Efe Günay, Mehmet Şaşmaz, Demir Deniz Demircan

E18-E20-E21: Fatih Atalı, Eymen Vatansever, İbrahim Demirci

E35: Caner Balat, Ali Millik, Veli Emre

E40-E45-E50-E60: Ludovic Antresan, Tolga Hasançebi, Salih Emre Damar