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Tüm filmler İzmir Sanat Büyük Salon’da saat 19.00’da başlayacak.

Seçkinin son filmi ise “Faust Bir Alman Halk Hikâyesi” olacak. Film, 16 Şubat Pazar günü izleyicilerle buluşacak.

9 Şubat Pazar günü ise “Nosferatu, Bir Dehşet Senfonisi” gösterilecek.

Ücretsiz film gösterimleri, 2 Şubat Pazar günü “Geceye Yolculuk” ile başlayacak.

Şubat ayında Goethe Institut iş birliği ile “F.W. Murnau’nun Gizem ve Korkuları” temasıyla sinemaseverlerle buluşacak seçkide, dışavurumculuk akımının Alman sinemasındaki en önemli temsilcilerinden olan F. W. Murnau’nun birbirinden etkileyici eserleri yer alıyor.

“F.W. Murnau’nun Gizem ve Korkuları” temasıyla yapılacak gösterimler, 2-9-16 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Yeniden Sinematek’ gösterimlerine başlıyor. Yeniden Sinametek'te F.W. Murnau filmleri var. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yeniden Sinematek' gösterimleri, Şubat ayında ünlü yönetmen F.W. Murnau filmlerinden oluşacak.