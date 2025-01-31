Sakarya'da Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen Ara Tatil Atölyeleri kapsamında bu kez babalar ve çocuklar birlikte maket ev yapma etkinliğinde buluştular.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yarıyıl tatilinde çocuklara ve ailelere yönelik atölyeler devam ediyor.

Ara tatil atölyelerinde gerçekleştirilen çeşitli program ve etkinliklerin son konukları babalar ve çocukları oldu. SGM’de maket ev yapımı buluşmasında renkli görüntüler yaşandı.

Yapılan atölyede babalar çocuklarıyla teknikleri ve süsleme yöntemleriyle yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı yakaladı.

Yapım aşamalarında detaylara dikkat eden çocuklar, babalarıyla takım çalışması yaparak paylaşmanın ve yardımlaşmanın önemini öğrendi.