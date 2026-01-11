İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan'ın yeni Adliye Sarayı'na ilişkin açıklamaları sonrası, Buca için dikkat çeken bir lokasyon önerisi gündeme geldi.

Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) -İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya gelen Ali Yeldan, İzmir'de planlanan yeni adliye binası, 11. Yargı Paketi'nin kente yansımaları ve 2025 yılına ait faaliyet verileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yapılan açıklamalar, İzmir'in adalet altyapısında önemli bir dönüşüm sürecine işaret etti.

BUCA YENİ ADLİYE İÇİN GÜNDEMDE

Başsavcı Yeldan, mevcut Bayraklı Adliyesi'nin fiziki ve teknik açıdan yetersiz kaldığını belirterek, modern ve çok katlı bir Adalet Sarayı için çalışmaların hızlandığını söyledi. Mimari projelerin tamamlandığını ifade eden Yeldan, yeni yapının tüm birimleri tek çatı altında toplayacak şekilde planlandığını aktardı. Yeldan, 'Şehir Hastanesi bölgesi de değerlendiriliyor ancak Bayraklı güney ilçeler için uzak kalıyor. Bu nedenle Buca bölgesinde yer arayışımız var. İki bölge, iki bina ve iki adli merkez modeli üzerinde çalışıyoruz' dedi.

Başsavcı Yeldan'ın açıklamaları kamuoyunda yankı uyandırırken, İzmir Barosu üyesi Avukat Burak Yılmaz'dan dikkat çeken bir öneri geldi. Yılmaz, özellikle İzmir'in güney ilçelerinde yaşayan vatandaşlar ile bu bölgelerde görev yapan hukukçuların ulaşım açısından uzun süredir zorluk yaşadığını vurguladı.

Av. Yılmaz, yeni adliye için Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nün otoban girişine yakın, eski Kutlutaş-Dillingham Otoban Şantiyesi'nin bulunduğu alanı önerdi. Bu bölgenin mevcut altyapısı ve İzmir'in farklı noktalarından kolay ulaşım imkânı sunmasıyla öne çıktığını belirten Yılmaz, 'Bu alan yeni Adliye Sarayı için son derece uygun bir alternatif olabilir. Umarım değerlendirmeye alınır ve İzmir'e yakışan çağdaş bir adliye binası en doğru lokasyonda hayata geçirilir' ifadelerini kullandı.

Başsavcı Yeldan'ın değerlendirmeleri ile Av. Burak Yılmaz'ın önerisi, İzmir'de yargı hizmetlerinin geleceğine yönelik önemli bir projeye dair kamuoyunda yeni bir tartışma ve beklenti oluşturdu.