İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz turizmini canlandırmak için İZDENİZ konforuyla sürdürdüğü İzmir–Midilli seferlerine Çeşme-Sakız rotası da eklendi. Yaz boyunca her gün yapılacak Sakız Adası seferleri 16 Nisan’da başlıyor. Midilli turları ise Haziran ayında başlayacak.İZMİR (İGFA) - Ege’nin iki yakası arasında dostluğu, sosyal, kültürel ve ekonomik bağları güçlendirmek amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZDENİZ (İzmir Deniz İşletmeciliği AŞ) tarafından yapılan İzmir- Midilli seferlerine bu yıl Çeşme-Sakız seferleri de eklendi. TURYOL iş birliğiyle 16 Nisan’da başlayacak Çeşme - Sakız seferleri için bilet satışları başladı.

Çeşme Ulusoy Limanı’ndan hareketle konforlu gemilerle yaz boyunca her gün yapılacak seferler hava şartlarına bağlı olarak yarım saat sürecek.

FİYAT TARİFESİ

Yetişkinler için gidiş – dönüş biletler 50 Euro olarak belirlendi. Çeşme – Sakız tek yön 40 Euro, Sakız – Çeşme tek yön ise 30 Euro. 6-12 yaş aralığında çocuklar için gidiş – dönüş 35 Euro, Çeşme – Sakız tek yön 30 Euro, Sakız – Çeşme tek yön ise 25 Euro. 0-6 yaş için ise gidiş dönüş 25 Euro, Çeşme – Sakız 20 Euro, Sakız – Çeşme 20 Euro ücret ödenecek.

zmir-Midilli gemi turları kapsamında 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile Kurban Bayramı’na özel 17 Mayıs Cumartesi ve 6 Haziran Cuma günü için özel sefer düzenlenecek.

İzmir-Midilli hattında düzenli seferler ise 20 Haziran’da başlayacak.