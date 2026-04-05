İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen yaz meydana gelen yangınlardan etkilenen Ödemiş'teki üreticinin mahsulünün tarlada kalmaması için 300 ton patates satın aldı. Patatesler, dar gelirli 60 bin haneye dağıtılıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hem üreticinin hem de dar gelirli vatandaşın yanında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının yaz mevsiminde meydana gelen yangınlardan olumsuz etkilenen Ödemişli üreticilere destek olmak için 300 ton patates satın aldı.

Patatesler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Sosyal Yardım Takip Sistemi'ne (SYTS) kayıtlı 60 bin haneye dağıtılmaya başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, 'Başkanımızın talimatlarıyla üreticiden aldığımız 300 ton patatesi, SYTS'de kayıtlı 60 bin haneye ulaştırıyoruz. Buradaki amacımız hem üreticinin ürününün tarlada kalmaması hem de takip sistemimizdeki vatandaşlarımızın sofrasına katkıda bulunmak. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız' dedi.