Bursa Yıldırım Belediyesi, kurduğu kadın kooperatifleri, eğitim ve girişimcilik merkezleri ile kadının sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendiriyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Belediyesi, hayatın her alanında desteklediği kadınları sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Kadınları iş hayatında güçlendirmek ve ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına katkı sunmak için önemli projeleri hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, 2021 yılından bu yana; 15 kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük ederken, 30 mahallede de Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezi'ni hizmete açtı.

Kadınların el emeği ürünlerini ekonomik değere dönüştürmeleri için Hanımeli Çarşısı projesini hayata geçiren Yıldırım Belediyesi ayrıca binlerce kadının istihdamına da katkı sağladı.

15 KADIN KOOPERATİFİ KURULDU

Kooperatifçilik çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olan Yıldırım Belediyesi; dördü tarımsal onbiri de ticari olmak üzere toplam 15 kadın kooperatifinin kurulmasına öncülük etti.

Yıldırım Belediyesi kurduğu 'Kooperatifçilik Gelişim Merkezi' ile de Yıldırım'da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin kurumsal yapısını güçlendiriyor.

Kooperatif Gelişim Merkezi çatısı altında mesleki ve ticari eğitimler alan kadınlar, ekonomik yaşama daha hazır hale getiriliyor.

Yıldırım'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri; yerel ve organik ürünlerden tekstile, kahvaltı salonu işletmeciliğinden kişiye özel üretime kadar geniş bir yelpazede ekonomik değer üretiyor.

17 İLÇEYE EĞİTİM DESTEĞİ

Yıldırım Belediyesi ilçede yakaladığı kooperatifçilik başarısını bölgesel ölçekte güçlendirmek için Bursa, Balıkesir ve Bilecik'i kapsayan Gülçiçek Hatun Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifler Birliği projesini hayata geçirdi.

Kurulan bu üst birlikle kadın kooperatiflerinin kurumsal yapısı daha sağlam temellere oturtulurken, Yıldırım Belediyesi de proje ve hibe süreçlerinden mekan tahsisine, makine-teçhizat desteğinden eğitim süreçlerine kadar kooperatiflere her türlü desteği sağlıyor.

Kooperatifçilik alanında elde ettiği tecrübeleri girişimci tüm kadınlarla paylaşan Yıldırım Belediyesi, Bursa'nın 17 ilçesi ve kırsal mahallelerinde de kadınlara eğitim ve mentörlük desteği sağlıyor.

30 KADIN EĞİTİM VE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ

Yıldırım Belediyesi, sadece kooperatifçilikte değil, kadın eğitim ve istihdamı alanında örnek çalışmalara imza atıyor. Yıldırım'ın 30 mahallesinde kurulan YIL-MEK Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezleri, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmek isteyen kadınların en büyük destekçisi oldu.

İstihdam odaklı bir eğitim anlayışıyla çalışmalarına devam eden bu merkezlerde; kadınlara mesleki eğitimler veriliyor, girişimcilik ruhları destekleniyor ve istihdamlarına katkı sunuluyor.

Geleneksel sanatlardan el sanatlarına, kişisel gelişimden teknik ve mesleki kurslara kadar geniş bir yelpazede eğitimler düzenleyen YIL-MEK Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezleri kadınların sosyalleşme ve ekonomik açıdan güçlenmelerine öncülük ediyor.

İSTİHDAM ODAKLI KURSLAR

YIL-MEK Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezleri'nde; özel sektör iş birlikleriyle planlanan kurslar sayesinde özellikle 18-35 yaş arası gençler sektörel ve iş başı eğitimleriyle doğrudan istihdama hazırlanıyor.

Mesleki Yeterlilik Belgeli kurslarla nitelik kazanan kursiyerler, eğitimlerinin sonunda özel sektörde kalıcı iş imkanlarına kavuşuyor. Bugüne kadar YIL-MEK Kadın Girişimcilik ve Eğitim Merkezleri'nde 10 bin 648 kursiyer mesleki eğitimi alırken, 4 bin 802 kursiyer de teknik eğitimlerle istihdama hazırlandı.

HANIMELİ ÇARŞISI HİZMETTE

Yıldırım Belediyesi'nin üreten, emek veren ve kendi markasını oluşturmak isteyen kadınlara yönelik önemli desteklerinden biri de Yıldırım Hanımeli Çarşısı oldu.

Kadınların el emeği ürünlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı hedefleyen Yıldırım Hanımeli Çarşısı, girişimci kadınlara hem pazar hem de sürdürülebilir gelir imkanı sunuyor.

Yerel üretimi teşvik eden Hanımeli Çarşısı, kadın emeğinin değer kazanmasına katkı sağlayarak, ekonomik hayatta daha güçlü bir yer edinmelerine de fırsat veriyor.

Gökdere Pazar Alanı'nda, her ayın ikinci çarşambası kurulan Hanımeli Çarşısı, girişimci kadınları aynı çatı altında buluştururken, dayanışma ve iş birliği kültürünü de güçlendiriyor.

'DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almalarını önemsediklerini belirterek, 'Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bugün Yıldırım; kadın kooperatifleri, Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri, Hanımeli Çarşısı ve kadın istihdamı ile kadınların ön plana çıktığı bir kenttir. Kadınlarımızı desteklemeye, üreten kadınlarımızın yanında durmaya ve onlara yol açmaya devam edeceğiz. Emeğini ekonomik değere dönüştürmek için çaba gösteren tüm kadınlarımızı kutluyorum' diye konuştu.