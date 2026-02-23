Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ramazan ayının gelmesiyle kentin tarihi ve kültürel dokularını maneviyatla taçlandırarak 'İnanç Miras Rotası' gezi programını hayata geçirdi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının maneviyatını Başkent'in tarihi ve kültürel mirasıyla buluşturmak amacıyla 'İnanç Miras Rotası' gezisini başlattı.

Ramazan ayı boyunca her cumartesi ve pazar günü düzenlenecek olan gezi programıyla, kentteki tarihi ibadethaneler ile türbeler gezilerek Başkent'in kültürel ve manevi mirası daha yakından tanıtılacak.

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında Başkentliler; Alaaddin Camisi, Felekeddin (Kesikbaş) Türbesi, Ahi Şerafettin Camisi, Ahi Elvan Camisi, Ağaçoğlu Camisi, Cenabı Ahmet Paşa Camisi ve Türbesi, Hallacı Mahmut Camisi ve Türbesi, Zincirli Camisi ve Hacı Bayram-ı Veli Camisi başta olmak üzere kentin önemli tarihi ibadethanelerini ziyaret etti.

Uzman rehber eşliğinde gerçekleştirilen gezide, yapıların tarihsel geçmişi, mimari özellikleri ve kültürel değerleri hakkında kapsamlı bilgiler paylaşılırken; katılımcılar da kentin hem köklü tarihini hem de kentin manevi mirasını Ramazan ayının ruhuyla beraber yerinde gözlemleme imkânı buldu.

'ANKARA'NIN ÖNEMLİ NOKTALARINI KENTLİLERİMİZE TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

ABB Kent Tarihi Tanıtım ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürü Ömer Faruk Sarı, kentin köklü tarihine ve medeniyetler geçmişine değinerek 'İnanç Miras Rotası' ile kentteki tarihi ibadethaneleri, Ramazan ayının maneviyatı eşliğinde vatandaşlara daha kapsamlı bir şekilde tanıtmak istediklerini belirterek şunları dedi:

'Ankara Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü olarak Ankara'nın katmanlı ve çok köklü tarihini hem Ankaralılara hem de Ankara'yı ziyaret eden misafire tanıtmak amacıyla UNESCO Miras Listesi Rotalarımıza ve Kent Gezilerimize devam ediyoruz. Bu sene Ramazan ayında başlattığımız 'İnanç Miras Rotası' ile birlikte Ramazan'ın manevi ruhuna da uygun olarak Ankara'nın tarihi ve kültürel alanda önemli camilerini ve türbelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak profesyonel rehberler eşliğinde gezdiriyoruz. Yıl boyunca 5 farklı yürüme rotamız olacak. Ankara'nın önemli noktalarını kentlilerimize tanıtmaya devam edeceğiz.'