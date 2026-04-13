İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşlara ücretsiz ekipman sağlayarak sporun önündeki engelleri kaldıran örnek projesi spor istasyonlarının dördüncüsü, Kültürpark'ta açıldı. Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'nın çim alanıyla birleşen istasyon, Kültürpark'ı dev bir açık hava spor salonuna çevirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kente kazandırdığı ve İzmirlileri ücretsiz spor ekipmanlarıyla buluşturan spor istasyonlarının dördüncüsü, Bostanlı Sahili, Hasanağa Bahçesi ve Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın ardından Kültürpark'ta hizmete açıldı.

Kültürpark'ın yeni yeşil alanı Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'nda faaliyete başlayan istasyon, 'taşınabilir spor konteyneri' formatında İzmirlilerle buluştu.

Hizmete açılan spor istasyonunu ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Pınar Okyay ve Halit Çelik ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin eşlik etti. Yürüyüş, koşu, basketbol, yoga, futbol ve tenis gibi branşlarda spor yapmak üzere 7 'den 70'e ekipman sağlayan spor istasyonu, İzmirlilerin temel kuvvet egzersizlerini gerçekleştirebilecekleri donanımlı bir alan sunuyor. Yeni yeşil alanıyla Kültürpark'ı adeta Türkiye'nin en büyük açık hava spor alanlarından biri haline dönüştüren spor istasyonu hakkında bilgi alan Başkan Dr. Cemil Tugay, spor ekipmanlarını deneyerek gençlerle sohbet etti.

'KÜLTÜRPARK'A YAKIŞAN YENİ BİR TESİS OLDU'

Kültürpark'ın Zeytin Sahne Etkinlik Alanı'na tesisin çok yakıştığını söyleyen Başkan Tugay, 'İzmir'de sporu da farklı şekilde teşvik etmeye çalışıyoruz. Her yaştan insanın spor yapabilmesi için olanaklar sağlamaya çalışıyoruz. Onlardan birisi spor istasyonları. Bunların dördüncüsünü Kültürpark'ta açtık. Bu biraz daha farklı bir format. Biraz daha içeriği zengin. Bir sponsor ile beraber yaptık burasını. Aslında bir spor salonunda bulabileceğiniz hemen her türlü alet burada var. Onun dışında da topla oynanan sporlar için de burada malzemeler var. Kullanmak isteyen insanlar kimlikleriyle malzemeleri alıp kullanıyorlar. Sonra da gelip teslim ediyorlar. Yeni düzenlediğimiz bu çim alanda, açık havada, temiz ve nezih bir ortamda sporlarını yapabiliyorlar. Kültürpark'a yakışan yeni bir tesis oldu' dedi.

'İZMİR'İN HER YERİNE YAYACAĞIZ'

Spor istasyonlarının sayısının giderek artırılacağını söyleyen Başkan Tugay, beşinci istasyonun yine taşınabilir spor konteyneri konseptiyle yakında Göztepe'de açılacağının müjdesini verdi. Başkan Tugay, 'Spor istasyonu fikri, Türkiye'de ilk defa İzmir'de bizim uyguladığımız bir şey. Gösterilen ilgiyi görünce gerçekten çok doğru bir şey yaptığımızı bir kere daha anladım. Yurttaşlarımızın keyifle kullanmalarını dikiyorum. Bunları sayıca çoğaltacağız, İzmir'in her yerine yayacağız' ifadelerini kullandı.

HER YAŞTAN İZMİRLİYE AÇIK

Spor istasyonu içerisinde yer alan fonksiyonel fitness ekipmanları çeşitli spor branşlarına ait ekipmanlar ve malzemeler, her yaştan yurttaşın kullanımına uygun şekilde tasarlandı.

Tesiste alanında uzman spor eğitmenleri bulunuyor. Herkesin ücretsiz aktif, sağlıklı bir yaşam sürmesine katkı sağlamayı amaçlayan, tesis içerisinde yer alan ağırlık istasyonları (power rack, direnç lastikleri, battle rope, plyo box) ile yeni nesil fonksiyonel fitness imkânları, temel kuvvet egzersizlerini çeşitlendiriyor ve açık alanda kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.