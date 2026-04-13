Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Bölgesel Amatör Lig mücadelesine çıkan Doğubayazıt FK, sahasında ağırladığı Ardahan Spor karşısında galibiyeti son saniyelerde kaçırdı. Büyük bölümünü önde götürdüğü karşılaşmada uzatma dakikalarının 90+6'ncı anında kalesinde gol gören temsilci, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki karşılaşmaya etkili başlayan Doğubayazıt FK, ilk dakikalardan itibaren oyunun kontrolünü eline aldı. Orta sahada kurduğu üstünlük ve kanatlardan geliştirdiği ataklarla rakibini baskı altına alan ev sahibi ekip, aradığı golü 30'uncu dakikada buldu. M. Şirin Soydan'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle öne geçen Doğubayazıt FK, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda skor avantajını korumaya çalışan Doğubayazıt temsilcisi, yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince farkı açma şansını kullanamadı. İlerleyen bölümde Ardahan Spor baskısını artırırken, Doğubayazıt FK savunmada uzun süre direncini korudu.

Ancak maçın son anlarında yaşanan konsantrasyon kaybı pahalıya mal oldu. Uzatma dakikalarının 90+6'ncı bölümünde Ardahan Spor'un bulduğu gol, ev sahibi ekibin galibiyet sevincini elinden aldı. Böylece Doğubayazıt FK, sahasında çok kritik bir 2 puan bıraktı.

Ligin bitimine 3 hafta kala alınan bu beraberlikle Doğubayazıt FK, play-off yarışında önemli bir avantajı kullanamamış oldu.

5'inci sıradaki yerini koruyan temsilci için kalan haftalar daha da kritik hale geldi.

Karşılaşmanın ardından tribünlerde büyük üzüntü yaşanırken, taraftarlar son dakikada gelen gole tepki gösterdi.

Doğubayazıt FK, sezonun kaderini belirleyecek son 3 haftada yoluna hata yapmadan devam etmeyi hedefliyor.