Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit'e kazandırdığı Milli İrade Meydanı, yalnızca vakit geçirilen bir alan değil; sporun, sanatın ve geleceğin inşa edildiği güçlü bir merkez haline geldi. Günün her saati yaşayan bu meydan, şimdi de tekerlekli sürat pateni sporcularının antrenman sahası olarak dikkat çekiyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de şehir yaşamına yeni bir soluk kazandıran Milli İrade Meydanı, merkezi konumu ve ulaşım kolaylığıyla sporcular için ideal bir alan sunuyor. Tramvaya yakınlığıyla da öne çıkan meydan, özellikle genç sporcuların düzenli antrenman yapabilmesine imkân sağlıyor. Antrenmanlarını meydanda yapan Kağıtsporlu patenciler, şehrin tam merkezinde spor yapmanın avantajını yaşıyor.

YENİ BRANŞ, BÜYÜK BAŞARI

Kağıtspor'un 'Tekerlekli Sürat Pateni Branşı', 2025 yılının Mayıs ayında faaliyete geçmesine rağmen kısa sürede önemli başarılara imza attı. Kaykay Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren ekip; U11'den U19+ kategorisine kadar kadın ve erkek toplam 12 kategoride yarışıyor. Henüz ilk yılında olan branş, Türkiye'de ikinci kez düzenlenen ve 16 ilden 41 kulübün katıldığı Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya ulaştı.

MİLLİ SPORCULARLA ULUSLARARASI ARENADA

Takım bünyesinde yer alan 3 milli sporcu, geçtiğimiz yıl Hollanda ve Çin'de düzenlenen uluslararası organizasyonlarda Türkiye'yi temsil ederek büyük bir gurur yaşattı. Kağıtspor'un patende olduğu gibi diğer branşlarda da ulusal ve uluslararası alanlarda getirdiği başarılar, Kocaeli'de sporun ne denli güçlü bir altyapıya sahip olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

SADECE SPOR DEĞİL BİR YAŞAM DİSİPLİNİ

Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen antrenmanlar, yalnızca performans odaklı olmakla kalmıyor. Sporcular burada disiplin, özgüven ve takım ruhu kazanarak hayata hazırlanıyor. Meydan, çocukların ve gençlerin sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayan bir yaşam alanına dönüşmüş durumda. Kentin kalbi olan bu yer, 24 saat açık kütüphanesiyle gençlere eğitim desteği sunarken, zengin kafe ve restoran seçenekleriyle bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda sporcular için önemli bir antrenman sahası olan meydan, Kağıtsporlu patencilerin de kendilerine sunulan bu imkânlar sayesinde çalışmalarını en verimli şekilde sürdürmesine olanak tanıyor.



ŞEHRİN MEYDANINDA GELECEK VAR

Spora ve gençlere verilen desteğin önemine dikkat çeken ekip, kendilerine her zaman destek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a ve Kağıtspor Başkanı İbrahim Ercin'e teşekkürlerini iletiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kazandırdığı sosyal alanlardan biri olan Milli İrade Meydanı'nda yükselen bu enerji de kentin sporun, sanatın, eğitimin ve refah yaşamın en güzel yerlerinden biri olduğunu gözler önüne seriyor.