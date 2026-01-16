İzmir Büyükşehir Belediyesi, sömestr tatilinde İzmirli çocuklar için Çocuk Tiyatroları Şenliği düzenliyor. 18 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında kentin dört bir yanında gerçekleştirilecek şenlik, çocukları birbirinden eğlenceli ve eğitici tiyatro oyunlarıyla buluşturacak.

HER NOKTADA FARKLI OYUN

Şenlik, 18 Ocak'ta saat 14.00'te Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Küçük Prens oyunu ile başlıyor. 20 Ocak'ta saat 13.00'te ise Kiraz Belediyesi Düğün Salonu'nda Renkli Şapkalar oyunu var. Menemen Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek Masal Karnavalı adlı oyun ise 22 Ocak'ta saat 13.00'te olacak. 23 Ocak saat 13.00'te Mucit Palyaço adlı oyun Kemalpaşa Dere Mesire Alanı Atatürk Salonu'nda, saat 17.00'de Dört Mevsim Bir Kuş oyunu ise Gençlik Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Beydağ Belediyesi Kültür Merkezi'nde Zırzır Ülkesinde Kahkaha oyunu, 25 Ocak saat 14.00'te olacak. Ecem ile Çilek oyunu ise 27 Ocak saat 13.00'te Aliağa İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

29 Ocak saat 14.00'te, Dünya Büyürken adlı oyun Bergama Kültür Merkezi'nde olacak. Hayal Kasabası oyunu, 31 Ocak saat 14.00'te Çeşme Çakabey Kültür Merkezi'nde sahnelenirken, şenliğin son oyunu Yaşasın Barış ise 1 Şubat saat 13.00'te Menderes Belediyesi Nikah Sarayı Kongre Sanat Merkezi'nde çocuklarla buluşacak.