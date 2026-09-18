İletişim Başkanlığı, okul binasının isim değişikliğinin protokol kaynaklı olduğunu, şehidin adının ise yeni eğitim merkezinde yaşatılacağını açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'İzmir Ödemiş'teki Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu'nun isminin değiştirildiği ve şehidimizin adının silinmek istendiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin açıklamasına göre, söz konusu okul binası 2001 yılında bir hayırsever tarafından yaptırıldı ve imzalanan protokol gereğince 'Mehmet Tevfik İlköğretim Okulu' adını aldı.

2020'DE ORTAOKULA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Açıklamada, acil ihtiyaçlar nedeniyle binanın farklı kurumlara geçici olarak tahsis edildiği, daha sonra ise 2020 yılında ortaokula dönüştürülerek 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Ortaokulu' adıyla hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Ancak hayırseverle yapılan 2001 tarihli zorunlu protokol nedeniyle okul adının yeniden 'Mehmet Tevfik Ortaokulu' olarak düzenlendiği kaydedildi.

ŞEHİDİN ADI YENİ EĞİTİM MERKEZİNDE YAŞATILACAK

DMM, şehit Polis Gökhan Kirazlı'nın aziz hatırasının unutulmadığını vurgulayarak, ilçede açılacak yeni eğitim merkezine 'Şehit Polis Gökhan Kirazlı Mesleki Eğitim Merkezi' adının verileceğini açıkladı.

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya ve şehitlerin hatırasını istismar etmeye yönelik asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğinin altı çizildi.