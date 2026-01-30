İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi, 1.314 personel, 342 araç ve 200 pompa ile gece boyunca kent genelinde müdahale çalışmalarını sürdürdü. En yüksek yağış Buca ve Konak'ta ölçüldü.

İZMİR (İGFA) - İzmir'de dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde su baskını riskini beraberinde getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte kent merkezinde metrekareye 45,2 kilogram yağış düşerken, en yüksek yağış Buca'da 80 kilogram, Konak'ta ise 63 kilogram olarak kaydedildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yağış öncesinde AKOM koordinasyonunda hazırlanan hazır müdahale planını devreye aldı. Bu kapsamda İtfaiye, İZSU, Fen İşleri, Yol Yapım, Park ve Bahçeler, Zabıta ve ilgili tüm birimler teyakkuz haline geçirildi. Riskli bölgelerde ekipler önceden konuşlandırılırken, gelen ihbarlara anında müdahale edildi.

Gece boyunca sahada görev yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Buca, Karabağlar ve Bornova'da yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Vekili Yıldır, muhtarlar ve yurttaşlarla görüşerek esnafa geçmiş olsun dileklerini iletti.

963 İHBAR, 20 YURTTAŞ KURTARILDI

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Çağrı Merkezi'ne gece boyunca toplam 963 ihbar ulaştı. Bunların 320'si konut, 78'i işyeri, 5'i kamu binası ve 11'i araç su baskınıyla ilgili oldu. İtfaiye ekipleri, su baskınları nedeniyle mahsur kalan 20 yurttaşı güvenli alanlara tahliye etti. Zabıta ekipleri ise 169 personel ve 40 araçla sahada görev aldı.

Yıldırım düşmesi sonucu Halkapınar Pompa İstasyonu'nda meydana gelen arıza, İZSU ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kent genelinde içme suyu hizmetinde kesinti yaşanmadı. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri Buca, Menderes ve Gaziemir'de bozulan yolları onarırken, Konak Kocakapı Mahallesi'nde çöken istinat duvarına müdahale edildi. Karabağlar, Narlıdere ve Menderes'te heyelan ve toprak kaymalarına karşı güvenlik önlemleri alındı, kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İZSU'nun 185 ve HİM'in 153 numaralı hatlarına toplam 490 ihbar ulaştı. En fazla ihbar Bornova ve Buca'dan geldi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri ise su baskınlarından etkilenen mahallelerde ihtiyaç tespiti ve destek çalışmaları yürüttü.

Yetkililer, tüm birimlerin AKOM koordinasyonunda sahada olmaya devam ettiğini, hasar tespit ve müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğünü bildirdi.