Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Çanakkale'de törenlere katıldı ve şanlı sancağı göndere çekti.

ÇANAKKALE (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü etkinlikleri için Çanakkale'deydi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Bakan Güler, TBMM tarafından Çanakkale'ye verilen ve üzerinde 'Çanakkale Geçilmez' yazan altın madalyayı Türk bayrağına toka etti.

Şanlı sancağı öpen Bakan Güler, daha sonra törenle göndere çekti.

Törenin ardından Bakan Güler, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel, Donanma Komutanı Kadir Yıldız ve 1'inci Ordu Komutanı Bahtiyar Ersay ile birlikte Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Ziyarette, yöresel kıyafetler giymiş minik çocuklar tarafından karşılanan Bakan Güler, Çanakkale Valisi Ömer Toraman'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinlikler, şehitlerin anısına saygı duruşu ve milli birlik mesajlarıyla devam etti.