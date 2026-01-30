Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 dönemi Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,78, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 35,11 artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre artış oranı ise yüzde 36,78 oldu.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK YÜZDE 32,32 ARTTI



Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 32,32 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 35,46 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 34,32 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 41,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 40,33 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 37,92 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK YÜZDE 1,23 ARTTI



Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,23 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,77 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 0,05 azalış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 2,20 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,25 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 0,59 artış gerçekleşti.

