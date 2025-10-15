İzmir'de ünlü şair Kemal Kantar ile oto ustası Engin Ersolmaz, Check-Up Oto Servis'te bir araya geldi. Sanat ve emeğin buluştuğu etkinlikte Kantar, yeni kitabı 'Kırmızıya' hakkında konuştu. Ersolmaz ise sanayi zorluklarını dile getirdi.

Erkan ÇAKILLI / İZMİR (İGFA) - İzmir'in tanınan isimlerinden, sanat dünyasında şiirleriyle iz bırakan şair Kemal Kantar ile oto motor alanında ustalığıyla öne çıkan Engin Ersolmaz, kentin köklü servislerinden Check-Up Oto Check-Up Servisi'nde bir araya geldi. Ziyarette gazeteci Erkan Çakıllı, sanatla emeğin kesiştiği bu anlamlı buluşmayı takip etti.

SANATIN KALBİNDEN 'KIRMIZIYA'

Kemal Kantar, yeni kitabı 'Kırmızıya ' hakkında bilgi verirken, edebiyatın insana dair yüzünü, 'Hayatın içindeki her renk, bir duygunun izidir. 'Kırmızıya Doğru' da insanın içindeki coşku, sevda ve mücadeleye adanmış bir yolculuk' olarak özetledi. Kantar, İzmir'de sanatın ve şiirin canlılığını vurgulayarak, yerel okurların edebiyata olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SANAYİNİN KALBİNDE KALİTE VE GÜVEN

Öte yandan Engin Ersolmaz, uzun yıllardır İzmir sanayi çevrelerinde güvenin sembolü olmuş bir usta olarak, sektördeki yenilikler ve zorluklar hakkında yaptığı değerlendirmede, 'Sanayide kaliteyi korumak kolay değil. İşini severek yapan her usta, bu kentin motor gücüdür. Bizim işimizde güven en büyük sermaye' dedi.

Ersolmaz, İzmir'deki sanayi esnafının teknolojiye uyum sağlama çabasına da dikkat çekerek, iş disiplininin ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Bu arada gazeteci Erkan Çakıllı, bu özel buluşmayı 'İzmir'in üretim ruhunun ve kültürel derinliğinin bir yansıması' olarak nitelendirdi.

Çakıllı, 'Bir yanda sanatın duygusal gücü, diğer yanda emeğin alın teri: İzmir'in gerçek güzelliği, bu iki değerin aynı karede buluşmasında gizli' diyerek, kent kültürüne katkı sağlayan bu buluşma, 'İzmir'in ruhu' olarak tanımlanabilecek bir sıcaklık ve içtenlik içinde geçtiğini söyledi.