Yoğun kar yağışı, donma-çözülme döngüsü ve zorunlu tuzlama çalışmaları nedeniyle kent genelinde asfalt kaplamalarda oluşan bozulmalara müdahale eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yağışlı hava koşulları nedeniyle geçici onarımlar yaparken, kalıcı çalışmaların hava şartlarının uygun hale gelmesiyle sıcak asfaltla gerçekleştirileceğini açıkladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır'da bu yıl son yılların en yoğun kar yağışının yaşanmasının ardından oluşan donma-çözülme döngüsü ve zorunlu tuzlama çalışmaları, kent genelinde asfalt kaplamalarda ciddi bozulmalara yol açtı. Kar yağışı sırasında ve sonrasında asfalt yüzeyinde oluşan mikro çatlaklara sızan suyun gece donup gündüz çözülmesi, kaplama altındaki taşıyıcı tabakaları zayıflatırken; özellikle rögar çevreleri, eski yamalar ve ekonomik ömrünü tamamlamaya yaklaşmış yol kesimlerinde çukurlaşmalar arttı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ana arterler ve kritik güzergâhlarda bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Ancak devam eden yağışlı hava ve ıslak zemin koşulları, asfaltın mevcut kaplamaya tam olarak tutunmasını engellediği için yapılan müdahalelerin kalıcılığını azaltıyor. Bu nedenle ekipler, sürüş ve can güvenliğini sağlamak amacıyla geçici nitelikte müdahaleler gerçekleştirirken, kalıcı onarımların hava şartlarının uygun hale gelmesiyle birlikte sıcak asfaltla yapılması planlanıyor.