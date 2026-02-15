Meteoroloji, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgâr ve toz taşınımı; İzmir, Aydın ve Manisa'da gece saatlerinde yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Doğu bölgelerinde ise çığ tehlikesi dikkat çekiyor.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken, özellikle Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları uyardı.

Marmara ve Ege bölgelerinde toz taşınımı beklenirken, bu durumun hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağışa neden olabileceği bildirildi.

Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden eseceği, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı açıklandı. Çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Öte yandan sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis görülecek. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi.

Yetkililer, çoklu meteorolojik risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.